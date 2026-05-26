全國身心障礙國民運動會 澎湖囝仔表現優異

今年澎湖縣代表隊，在全國身心障礙國民運動會表現優異。（澎湖縣政府教育處提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全國身心障礙國民運動會，今（26）日在新莊體育館舉行閉幕典禮，澎湖縣代表隊表現優異，游泳項目林育夙打破5項全國紀錄、張芷頊破1項全國紀錄，特奧滾球成績陳文彥、蔡靖宏男子組雙人賽B隊第1名、呂育平、許宜婷女子組雙人賽A隊第1名。

今年全國身心障礙國民運動會，澎湖代表隊表現最出色的是先天無雙臂的林育夙，原本賽前身體不適，卻仍勇往直前為家鄉澎湖爭光。在游泳50公尺自由式S5級第1名破全國、100自由式S5級第1名破全國、200混合式SB6第1名破全國、50公尺仰式S5級第1名破全國、50公尺蝶式S5級第2名破全國、100公尺蛙式SM5級第3名。

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另外，張芷頊在100公尺蛙式SB8級第2名破全國、50公尺自由式S9第2名、100公尺仰式S9級第2名、100公尺自由式S9級第2名；田徑歐明賢標槍F34第2名、鉛球F34第3名；特奧輪鞋競速許淳智300公尺第2名、100公尺第3名；特奧滾球：陳文彥、蔡靖宏男子組雙人賽B隊第1名；鄭昱傑、楊錫恩男子組雙人賽A隊第2名；呂育平、許宜婷女子組雙人賽A隊第1名。

特奧羽球：許雅涵女子單打第2名、陳美婷女子單打第3名、陳志偉、陳恩宏男子雙打第4名、王俊彥男子單打第5名。澎湖縣政府教育處恭喜以上獲獎選手、用心指導的教練以及父母的陪伴及支持。

林育夙與張芷頊，在全國身心障礙國民運動會破多項全國紀錄。（澎湖縣政府教育處提供）

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