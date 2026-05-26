中職》遭球迷怒舉「打教下台」抗議！兄弟2大重砲開轟痛擊富邦強投

曾頌恩、詹子賢。（本報資料照）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟二軍與富邦悍將二軍之戰，兄弟兩大重砲曾頌恩、詹子賢同場開轟，痛擊富邦本土新星黃保羅，幫助兄弟5：3獲勝。

曾頌恩與詹子賢都是兄弟主力砲手，然而今年表現卻大幅下滑，近期都在二軍持續調整手感。曾頌恩本季在一軍16場出賽，打擊三圍僅.170/.264/.191、OPS+43；詹子賢18場出賽，打擊三圍.158/.226/.211、OPS+36。而兄弟打線整體發揮不佳，連帶影響戰績墊底，甚至日前有球迷進場，在本壘後方怒舉「打教下台」的牌子以示抗議。

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今天兄弟富邦二軍之戰，黃衫軍前5局遭到黃保羅壓制無法得分，直到6局下終於突破封鎖，單局5支安打擊潰黃保羅，包含曾頌恩與詹子賢先後擊出2分砲，幫助兄弟單局灌進5分，奠定勝基。曾頌恩此役4打數1安打，二軍打擊率0.395；詹子賢3打數1安打，打擊率0.174。

黃保羅此役先發5.1局用77球有46顆好球，被敲出7支安打包含2轟，失掉5分都是責失分，投出2次三振與1次保送，賽後防禦率6.10，吞下本季二軍第3敗。兄弟洋投勝騎士先發2局無失分飆2K，伍立辰中繼4.2局失2分，收下本季二軍首勝，防禦率5.00。

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