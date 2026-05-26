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華南金控盃少棒》桃園市、彰化縣 攜手闖進勝部冠軍戰

2026/05/26 18:23

桃園市彭宇睿後援3局收勝。（棒協提供）桃園市彭宇睿後援3局收勝。（棒協提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕115年華南金控盃全國少棒錦標賽今天進行勝部賽事，A組桃園市展現投手強度，王廷緯、彭宇睿合力繳出1安打完封，只用了1小時2分就以2：0完封臺中市，率先搶下一張勝部冠軍戰入場券，至於彰化縣和嘉義市的較量則陷入亂鬥，一度陷入5分落後的彰化縣沒有放棄，6局下靠著再見保送完成逆轉，以10：9驚險獲勝，成為桃園市下一戰的對手。

桃園市推派王廷緯先發3局，投40球只在3局上被敲1支安打，另有1個保送，後面3局由彭宇睿接手，他只用25球就完成任務，沒有被敲出任何安打，雖然6局上出現保送，但在隊友雙殺守備幫忙下，今天順利9上9下，並收下勝投。

桃園市是在4局下突破這場投手戰，王廷緯、管宇翔接連安打，下位跑者又獲得故意保送形成滿壘，1出局情況下他們採取強迫取分，而且連二壘上的跑者都一併回到本壘。總教練李國強透露這是平時練習就演練過的戰術，「二壘跑者會離壘遠一點做準備，畢竟如果只有1分差，投手壓力會比較大一點。」

另一場賽事，彰化縣帶著2分落後進入6局下，沒想到2出局後嘉義市投手找不到準星，接連的四壞球保送形成滿壘，此時教練團派上陳彣昇代打，他也揮出適時一擊追平比數。之後嘉義市雖然換投依舊無法止血，連續2個保送讓彰化縣收下大禮。

「今天的關鍵就是代打都有建功。」彰化縣總教練郭長鑫表示，除了陳彣昇以外，相同棒次的前一位代打黃于宸也在5局下敲出2分打點安打，讓5局上剛失5分的傷害降低不少。

陳彣昇雖然只有五年級，守備不如六年級穩定，但打擊力量不錯，擊球相當紮實，因此這次被賦予代打角色，他笑說自己先前的代打經驗不多，最後1局時本來在休息區喊聲加油，突然聽到點名準備，上去時設定紅中的球攻擊。

儘管加入棒球隊還未滿1年，陳彣昇自認進步不少，不只打擊將球越送越遠，守備也從外野往內野進修中；其實他身上原本就有棒球DNA，爸爸陳勝男過去是知名青棒左投，但他從小跟著開道館的舅舅學跆拳道，直到去年才突然想轉往棒球發展。

首次跟著學長一起參加國手選拔賽，擁有阿美族血統的陳彣昇就許下心願，「希望入選U12國家隊。」

彰化縣陳彣昇代打建功。（棒協提供）彰化縣陳彣昇代打建功。（棒協提供）

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