華南金控盃少棒》台東縣單局狂攻8分！大逆轉勝衛冕軍臺北市

臺東縣谷烏頌敲出逆轉安打。（棒協提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕華南金控盃少棒B組戰況，臺東縣靠著5局上的8分大局扭轉乾坤，以8：3逆轉衛冕軍臺北市，取得2連勝後要與宜蘭縣爭奪勝部冠軍。

受到臺北市先發投手陳皇碩壓制，臺東縣前4局通通掛蛋，直到5局上才打線覺醒，用3支安打形成滿壘、1人出局的契機，雖然臺北市緊急換上張雨齊接替登板，但他未能化解危機，先遭田于翔安打破蛋，下一棒谷烏頌也敲出2分打點安打取得逆轉，接著梁允昊又補上右外野深遠安打再下2分。

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臺東縣單局進攻11個人次海灌8分，用8支安打徹底打垮臺北市，包含梁允昊、陳龍威和古龍翔燁都敲出長打，其中古龍翔燁更演出單局雙安。

臺東縣總教練鄭唐夫表示，張雨齊屬於速球派，而且能將球精準控在外角，所以鎖定外角球和紅中球攻擊，「他也有點失投，剛好被我們中心棒次咬中。」

臺東縣此次由豐田國小領軍，敲出逆轉安的谷烏頌以及後續補刀的梁允昊都是來自卑南國小的借將，為了倚重2人的攻擊火力，讓他們接下第3、4棒空降中心打者位置。

谷烏頌透露這是他第一次貢獻逆轉安打，上壘後心情很興奮，這2場比賽他打擊都有發揮，目前對自己表現算是滿意，這次除了想為臺東縣爭取冠軍之外，也私心希望帶回打擊獎。

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