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全障運》從墜落天使重新展翅高飛 廖晉廷包辦標槍、鉛球雙金

2026/05/26 18:35

廖晉廷。（大會提供）廖晉廷。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「跌倒並不可怕，可怕的是不願意爬起來」。廖晉廷曾是台灣田徑界期待的撐竿跳新秀，卻因兩年多前的一場意外，必須終身靠輪椅過日子，不過他不願意人生就此落幕，選擇回到最熟悉的田徑場上，並以6公尺23拿下115年全國身心障礙國民運動會男子鉛球金牌。

代表雲林縣參賽的廖晉廷，4天全障運田徑賽事拿下標槍、鉛球雙金，並且標槍破大會及全國紀錄，還有一面鐵餅銅牌。染著頭髮、臉上總帶著自信笑容，很難相信才2年多前廖晉廷發生車禍，導致脊椎損傷。一開始他無法接受這事實，整天和父母、女友、醫生吵架，認為自己是運動員，一定可以完全康復，「後來看到爸媽的黑髮變白髮，女友氣到不跟我講話，每天往返醫院復健又是一大筆花費，我才體認到，人生不能這樣過下去。」

廖晉廷開始去桃園上課，重新學習吃飯、洗澡、打理自我日常，「一開始我穿一條短褲要花2個小時，還記得第一次自己完成這樣的小事時，開心了好久，原來就算脊椎損傷，也可以過得跟正常人一樣。」還沒受傷前，廖晉廷除了撐竿跳成績出色外，也兼練十項全能，如今重返最擅長的場域，除了想要證明自己，更多的是一些不甘心，「雖然過了好幾年，心理還是有點不甘心，也不想要以這樣的方式結束田徑生涯。」

廖晉廷笑說：「既然現在不能飛了，就選擇在陸地上好好發揮，儘管以前也是專業運動員，但坐著投擲真的完全不同，核心力量也都要重練。」26歲的廖晉廷，受傷後在左臂刺青，時刻提醒自己這一路走來不容易。「這個刺青對我意義很重大，從一開始的墜落天使到充滿韌性的生命之花，到最後展翅高飛的大天使以及堅強之花，我想要用自己的故事告訴大家，就算是身障者，依舊什麼都可以。」

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