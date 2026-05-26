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棒球》亞洲棒球總會促進亞洲棒球交流 將持續協助菲國培育基層棒球人才

2026/05/26 18:53

亞洲棒球總會於菲律賓馬尼拉舉行上半年執委會。（棒協提供）亞洲棒球總會於菲律賓馬尼拉舉行上半年執委會。（棒協提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia, BFA）昨日重回該組織發源地菲律賓馬尼拉舉行上半年執行委員會議，並考察位第一屆亞洲棒球錦標賽場地「黎剎紀念棒球場」（Rizal Memorial Baseball Stadium）。BFA會長辜仲諒指出，菲律賓棒球發展具有深厚歷史基礎，將持續協助菲國培育基層棒球人才、促進教練技術合作與國際交流，共同提升亞洲棒球實力。

菲律賓體育委員會主席Patrick Pato Gregorio 亦特別出席BFA晚宴，他於致詞時指出，菲律賓於國際體壇成績的突破，仰賴亞洲各國長期的支持與協助，無論是奧運歷史性金牌的誕生，或是菲律賓棒球的進步，從來不是靠單一國家達成，而是亞洲彼此合作、共同扶持的成果，他非常感謝BFA長期支持菲律賓棒球發展。

辜仲諒會長強調，棒球發展除了競技層面，更重要的是歷史傳承與國際合作，本次訪菲不只是會議交流，亦希望重新建立亞洲棒球與菲律賓之間的合作關係。他觀察到菲律賓棒球重新累積能量，除了馬尼拉歷史悠久的黎剎紀念棒球場外，位於克拉克（Clark）的現代化棒球訓練基地，也成為菲律賓國家隊與青棒發展的重要據點，BFA將持續扮演亞洲棒球的橋樑與後盾。

回顧BFA歷史，最早由臺灣、日本、韓國、菲律賓於1954年共同推動成立；黎剎紀念棒球場則興建於1934年，為菲律賓歷史最悠久、最具代表性的球場之一，不僅承載菲律賓棒球歷史，亦見證亞洲棒球早期發跡階段，更多次作為亞錦賽比賽場地，許多臺灣名將曾踏上這片球場，包括官大全、陳金鋒都在此擊出全壘打，畫面深植人心。

亞洲棒球總會會長辜仲諒（左）。（棒協提供）亞洲棒球總會會長辜仲諒（左）。（棒協提供）

亞洲棒球總會會長辜仲諒（左）致贈紀念品予菲律賓體育委員會主席Patrick Pato Gregorio。（棒協提供）亞洲棒球總會會長辜仲諒（左）致贈紀念品予菲律賓體育委員會主席Patrick Pato Gregorio。（棒協提供）

亞洲棒球總會考察歷史悠久的「黎剎紀念棒球場」，陳金鋒於1996年4月29日第二屆亞洲青棒錦標賽轟出飛出場外的特大號全壘打，因此於全壘打牆上留名。（棒協提供）亞洲棒球總會考察歷史悠久的「黎剎紀念棒球場」，陳金鋒於1996年4月29日第二屆亞洲青棒錦標賽轟出飛出場外的特大號全壘打，因此於全壘打牆上留名。（棒協提供）

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