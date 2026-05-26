日職》睽違17天先發！台灣鐵捕林家正火眼金睛選2保送 還跑回致勝分

林家正。（資料照，取自火腿官方X）

〔體育中心／綜合報導〕效力日本火腿二軍的台灣鐵捕林家正，今天面對軟銀二軍久違先發蹲捕，雖然2打數0安打，但靠著精湛選球眼獲得2次四壞保送，還攻下1分。

林家正上次出賽是在23日，當時面對養樂多於第7局上場代打，敲出左外野飛球出局；至於上一次先發出賽則是本月9日，林家正面對 Oisix新潟天鵝之皇隊，4打數沒有安打。

請繼續往下閱讀...

今天林家正睽違17天再度先發，擔任第7棒，2局上首打席面對軟銀先發左投大野稼頭央，敲出三壘滾地出局。4局上雙方再度對壘，林家正纏鬥6球選到四壞保送。6局上同樣對決大野稼頭央，這回林家正相中第一球出棒，擊出中外野飛球出局。

8局上火腿2：4落後，林家正在1出局一二壘有人時，從岡田皓一朗手中選到四壞保送形成滿壘，軟銀換投後仍阻擋不了火腿反攻，下一棒山縣秀適時安打追平，接著中島卓也補上右外野二壘安打，二壘上的林家正也跑回本壘攻下超前分，隨後火腿靠高飛犧牲打再下一城，最終就以6：4獲勝。

林家正此役2打數0安打，選到2次四壞保送，並在8局上跑回致勝分，賽後打擊率0.167。

至於效力西武獅的林安可，今天迎來日職交流賽初體驗，面對養樂多於10局上代打投手棒次，但最終遭到三振，1打數0安打，賽後打擊率下滑至0.202。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法