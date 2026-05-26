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中職》本土投手養成難題 餅總提議加場、曾總建議登錄不設限

2026/05/26 20:00

林岳平。（資料照，記者陳志曲攝）林岳平。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／嘉義報導〕中職各隊洋投當道，本土投手養成不易，是多年來課題。曾養成本土王牌古林睿煬旅外的統一獅，總教練林岳平認為，兼顧本土先發投手養成與戰績本就不易，若照目前聯盟生態，增加場次也許是個方式。

林岳平以2022年自家球隊為例，說：「那一年我們洋將名額其中一個給洋砲（先後兩人，譯名都是羅薩），洋投的局數變少，但球隊戰績沒有比較好。那次之後4個名額都給洋投，那段時間球隊戰績就穩定。當然環境會有關係，養成跟戰績要兼顧，要下一點功夫、也要有點忍耐。」

餅總說，若以現況，增加比賽場次是可以執行看看的方向，「一週兩次3連戰，會需要至少7、8位投手，本土投手就有出賽空間。過往古林、若熙雖然成功旅外，但在國內都還沒有投過單季150局、25場先發的王牌等級投球量，當然這樣的投球量挑戰性很高，這樣的方式不見得就有利，也要看選手的能耐，有很多層面。」

樂天桃猿總教練曾豪駒說，本土投手要在一軍出賽，首先要件是好球率要高、再者則是均速要有一定水準，「比如球速142公里，不能只有1顆，均速要可以維持。好球率則是要高，狀況來時才可控制局面。」

曾總認為，和加賽的方向相似，他認為可以在登錄名單上調整，「現在是設上限，但可以設下限、不要有上限，人員擴編，要培養多少選手都沒關係，是可以建議的方向。」

曾豪駒。（資料照，記者廖耀東攝）曾豪駒。（資料照，記者廖耀東攝）

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