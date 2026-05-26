自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》林岱安重回一軍 希望展現「延長春訓」的成果

2026/05/26 20:29

富邦悍將林岱安（右）。（富邦悍將提供）富邦悍將林岱安（右）。（富邦悍將提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將捕手林岱安今天重回一軍，他表示，因為自由球員轉隊來到新環境，多少會有不適應的地方，這次下二軍讓他更熟悉球隊運作，希望展現「延長春訓」的成果，日籍捕手教練的山哲也帶來的不同觀念，也讓他有很多收穫。

林岱安去年季後行使自由球員權利，以總值最高5600萬元的7年球員附帶教練合約轉戰富邦，開季在一軍出賽8場11打數0安打，4月23日被下放二軍，經過11場出賽的調整，以23打數8安打、打擊率0.348找回打擊手感，今天重新回到一軍。

林岱安指出，因為換到新的環境，有很多不太適應的地方，剛好趁這1個多月在二軍，讓自己更熟悉球隊的運作，並加強打擊與傳球的感覺，身體狀態也持續調整，「我自己是覺得，有點像是延長春訓的感覺。」

林岱安認為，雖然來到富邦後的上場機會，不像過去在統一獅那麼穩定，但他不會給自己太多不必要的壓力，「就像總教練講的，誰的狀況好就誰上，現在（戴）培峰把球隊帶得很好，我也就是好好準備，希望可以幫助球隊，（張）育豪也有很棒的優點，是很棒的良性競爭。」

林岱安表示，的山哲也帶來不少觀念上的改變，會讓捕手群動很多腦筋，從戴培峰近期的配球就能看出改變，「我覺得他給的東西，都是以前比較不會去了解的，光是一個氣勢轉變就有20幾種，有很多日本比較細膩的東西，是之前台灣比較少見的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中