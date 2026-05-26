中職》林岱安重回一軍 希望展現「延長春訓」的成果

富邦悍將林岱安（右）。（富邦悍將提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將捕手林岱安今天重回一軍，他表示，因為自由球員轉隊來到新環境，多少會有不適應的地方，這次下二軍讓他更熟悉球隊運作，希望展現「延長春訓」的成果，日籍捕手教練的山哲也帶來的不同觀念，也讓他有很多收穫。

林岱安去年季後行使自由球員權利，以總值最高5600萬元的7年球員附帶教練合約轉戰富邦，開季在一軍出賽8場11打數0安打，4月23日被下放二軍，經過11場出賽的調整，以23打數8安打、打擊率0.348找回打擊手感，今天重新回到一軍。

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林岱安指出，因為換到新的環境，有很多不太適應的地方，剛好趁這1個多月在二軍，讓自己更熟悉球隊的運作，並加強打擊與傳球的感覺，身體狀態也持續調整，「我自己是覺得，有點像是延長春訓的感覺。」

林岱安認為，雖然來到富邦後的上場機會，不像過去在統一獅那麼穩定，但他不會給自己太多不必要的壓力，「就像總教練講的，誰的狀況好就誰上，現在（戴）培峰把球隊帶得很好，我也就是好好準備，希望可以幫助球隊，（張）育豪也有很棒的優點，是很棒的良性競爭。」

林岱安表示，的山哲也帶來不少觀念上的改變，會讓捕手群動很多腦筋，從戴培峰近期的配球就能看出改變，「我覺得他給的東西，都是以前比較不會去了解的，光是一個氣勢轉變就有20幾種，有很多日本比較細膩的東西，是之前台灣比較少見的。」

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