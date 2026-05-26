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TPBL總冠軍賽》霍爾曼22分、班提爾準大三元 夢想家力退國王扳平戰局

2026/05/26 21:33

霍爾曼。（TPBL提供）霍爾曼。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕TPBL福爾摩沙夢想家今在總冠軍賽第2戰靠霍爾曼攻下全隊最高22分，班提爾繳出準大三元，以99：90力退新北國王，將系列賽扳平為1：1。

新北國王首戰靠杰倫攻下41分以及奧帝貢獻關鍵罰球，以1分差險勝在客場開胡，希望在主場扳平戰局的夢想家今變陣，由高柏鎧頂替湯普金斯入列，搭配霍爾曼和班提爾。

夢想家首節靠霍爾曼在外線開火獨攬8分，帶著28：20優勢進入次節，第二節繼續多點開花，拉出13：4一波流擴大領先，國王暫停後靠老將呂政儒的三分彈止血，夢想家帶著50：39優勢進入決勝節。

夢想家前兩節人人有功練，9人有分數進帳，馬建豪和霍爾曼都拿下8分，國王在籃板上陷入17：31落後，全隊以沃許本10分最佳。

易籃後國王靠杰倫輸出持續追分，加上首節因撞到高柏鎧而退場的林書緯也回到場上，此節高柏鎧也因在籃下和杰倫相撞濺血，一度退場治療。

以62：76落後進入末節的國王決勝節靠沃許本在籃下逞威，以一波8：2又將分差縮小至個位數，此節雙方身體對抗強度高，也打出火氣，奧帝先犯滿離場，蘇士軒在籃下卡位時也勾住高柏鎧的脖子，最後兩人都吞下違反運動精神犯規。

蔣淯安隨後連拿5分幫助夢想家擴大領先，霍爾曼與班提爾也加入得分行列，夢想家再度將分差拉開至17分，勝負提前定調。

霍爾曼20投8中拿下22分、10籃板，班提爾16分、12籃板、9助攻、4抄截全能表現，高柏鎧挹注18分、8籃板，蔣淯安本土最佳13分。

國王6人得分超過雙位數，沃許本全隊最高16分、9籃板，替補上陣的呂政儒拿下本土最高13分，上戰狂轟41分的杰倫只拿下12分，全隊發生19次失誤。

忻沃克。（夢想家提供忻沃克。（夢想家提供

高柏鎧飆進三分彈。（夢想家提供）高柏鎧飆進三分彈。（夢想家提供）

馬建豪。（夢想家提供）馬建豪。（夢想家提供）

林俊吉。（夢想家提供）林俊吉。（夢想家提供）

蔣淯安。（夢想家提供）蔣淯安。（夢想家提供）

蔣淯安。（TPBL提供）蔣淯安。（TPBL提供）

林彥廷。（TPBL提供）林彥廷。（TPBL提供）

林書緯。（TPBL提供）林書緯。（TPBL提供）

沃許本。（TPBL提供）沃許本。（TPBL提供）

李愷諺。（TPBL提供）李愷諺。（TPBL提供）

杰倫。（TPBL提供）杰倫。（TPBL提供）

簡浩。（TPBL提供）簡浩。（TPBL提供）

洪志善。（TPBL提供）洪志善。（TPBL提供）

班提爾（左）。（TPBL提供）班提爾（左）。（TPBL提供）

蔣淯安。（TPBL提供）蔣淯安。（TPBL提供）

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