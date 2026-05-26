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PLG季後賽》林志傑飆進超前三分球 勇士險勝獵鷹聽牌

2026/05/26 21:35

林志傑。（PLG提供）林志傑。（PLG提供）

〔記者粘藐云／台南報導〕富邦勇士和台鋼獵鷹在季後賽第3戰一路激戰到末節尾聲，林志傑在重要關頭挺身而出，最後1分半鐘時飆進超前三分球，助隊以91：83擊敗獵鷹，系列賽以2：1聽牌。

獵鷹前役靠著谷毛唯嘉和飛鬥士發揮，以1分險勝，系列賽扳成1：1平手。第3戰移師獵鷹主場進行，兩隊目標先搶下聽牌勝。

勇士洋將古德溫今天在首節一枝獨秀，單節獨攬15分，帶隊取得領先，獵鷹方面則靠著翟蒙、陳范柏彥輪流發揮，持續緊咬。第2節勇士靠著林志傑發揮，加上霍力飛轟炸籃框，一舉取得雙位數優勢，隨後輪到麥拉倫跳出，助隊回到個位數差距，半場打完獵鷹暫時以53：44落後。

古德溫今天上半場包辦18分全場最高，翟蒙進帳13分為獵鷹最佳，而獵鷹在上半場罰球命中率僅45.4%，三分球17投5中，也是球隊打得艱辛的關鍵。

獵鷹在易籃後急起直追，這節谷毛唯嘉、飛鬥士輪流跳出，帶隊打出一波13：3攻勢超前，勇士則靠著古德溫反擊，持續緊咬，3節打完獵鷹反倒以4分超前。

進入決勝節，勇士打出一波8：0攻勢再次超車，隨後陳范柏彥、翟蒙輪流站上罰球線，助隊持續緊咬，接著谷毛唯嘉、白薩連續得分，翟蒙飆進重要三分球，助隊在終場前3分半鐘時擴大到6分領先。暫停後，洪楷傑飆進三分球、揚科維奇罰球2投1中，接著林志傑挺身而出命中三分球，勇士在最後1分半鐘取得1分超前。

陷入1分落後的獵鷹，決勝關頭發生失誤，又被揚科維奇飆進三分球，勇士擴大到4分領先，獵鷹也無法把握接下來進攻機會，只能眼看對手在自家主場收下聽牌勝。

勇士古德溫今天飆出全隊最高23分、4籃板、4助攻，揚科維奇17分次之，林志傑投進逆轉三分球進帳9分；獵鷹方面，翟蒙攻下26分、7籃板，陳范柏彥13分次之。

翟蒙。（PLG提供）翟蒙。（PLG提供）

麥拉倫。（PLG提供）麥拉倫。（PLG提供）

陳范柏彥。（PLG提供）陳范柏彥。（PLG提供）

谷毛唯嘉。（PLG提供）谷毛唯嘉。（PLG提供）

飛鬥士。（PLG提供）飛鬥士。（PLG提供）

陳范柏彥。（PLG提供）陳范柏彥。（PLG提供）

陳又瑋。（PLG提供）陳又瑋。（PLG提供）

許晉哲。（富邦勇士提供）許晉哲。（富邦勇士提供）

周桂羽。（富邦勇士提供）周桂羽。（富邦勇士提供）

古德溫。（富邦勇士提供）古德溫。（富邦勇士提供）

曾祥鈞。（富邦勇士提供）曾祥鈞。（富邦勇士提供）

莫巴耶。（富邦勇士提供）莫巴耶。（富邦勇士提供）

揚科維奇。（富邦勇士提供）揚科維奇。（富邦勇士提供）

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