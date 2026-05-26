中職》陳晨威長打突圍建功！史上三壘打僅落後兄弟強打2支

陳晨威。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／嘉義報導〕樂天桃猿洋投魔爾曼、統一獅19歲新人張宥謙，同場上演投手戰。魔爾曼6局無失分優質先發，張宥謙5.1局也無失分，雙方決戰牛棚，陳晨威7局上擊出三壘安打打下打點，終場樂天1:0險勝。

獅隊1局下邱智呈、林佳緯連續安打，陳傑憲滾地球，邱智呈搶攻本壘失敗。2局下，獅隊再出現攻勢，首位打者朱迦恩敲安、張翔選到保送，2出局後，邱智呈強勁滾地球形成內野安打，三壘上跑過頭的跑者朱迦恩卻被夾殺出局，獅隊錯失攻勢。

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樂天前3局都攻上三壘，卻都無功而返。4局上，先發投手張宥謙遭遇危機，被劉子杰敲安，之後保送張趙紘。獅隊此時展現防守能力，先是捕手張翔雖未能擋球，但及時補救傳三壘觸殺跑者，右外野手朱迦恩則是美技接殺陳佳樂深遠飛球，張宥謙接著再讓林承飛擊出內野飛球，化解該半局危機。

獅隊19歲先發投手張宥謙投滿前5局無失分，6局雖被李勛傑敲安，但捕手張翔上演單場第2次阻殺解危。不過，張宥謙後續在防護員陪同下提前退場，5.1局用80球、被擊出5安打，無失分，無緣生涯首次優質先發。該半局接手的李其峰，雖保送張趙紘、被陳佳樂敲安，但三振林承飛，力保不失。

獅隊7局推出高偉強，在兩出局後，他先被林政華敲安打，陳晨威接著擊出右外野方向深遠三壘打，樂天首開紀錄。該半局，獅隊一壘手林子豪還傷退。陳晨威生涯第66支安打，聯盟史上僅落後張志豪2支。

樂天左投林子崴7局登板，8局續投，被連兩位打者陳傑憲、陳重廷敲安，潘傑楷短打成功，朱迦恩在打者球數領先下，擊出二壘滾地球，三壘跑者遭刺殺，形成2出局，陳聖平遭三振，獅隊沒能得分。

樂天9局下推出陳冠宇關門，三上三下。

陳晨威。（記者廖耀東攝）

魔爾曼。（記者廖耀東攝）

張宥謙。（記者廖耀東攝）

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