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中職》樂天投手戰險勝！曾總讚兩左投、但更在意跑壘失誤

2026/05/26 22:24

樂天險勝。（記者廖耀東攝）樂天險勝。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／嘉義報導〕樂天桃猿今天在洋投魔爾曼優質先發、陳晨威關鍵三壘打之下，1:0險勝統一獅隊。

魔爾曼6局無失分，等到陳晨威7局三壘安打1分打點支援，將1分領先戰局交給隊友。林子崴後援2局、陳冠宇最後1局登板關門，都無失分。

其中，8局續投的林子崴，一度被連兩位打者陳傑憲、陳重廷敲安，潘傑楷短打成功，朱迦恩在打者球數領先下，擊出二壘滾地球，三壘跑者遭刺殺，形成2出局，陳聖平遭三振，獅隊沒能得分。

猿隊幾次得分機會但在壘間出局，獅隊捕手張翔則上演單場2次阻殺，賽後組殺率上升到6成67。樂天桃猿總教練曾豪駒說：「危機多，但（得分）機會也多，比較在乎的是跑壘上的失誤，沒能多得分有點可惜，不然投手群其實都展現出能力。分數差距不大，看誰犯錯比較少，我們有些細節沒掌握好，但正好有一支長打能得分。」

在朱承洋前天才出現背部緊繃狀況下，樂天今晚選擇讓陳冠宇關門。對於兩位左投接連後援登板，曾總表示讚賞：「冠宇知道自己的責任，子崴也很關鍵，8局面對危機處理起來，表現有進步，只是面對裁判的好壞球，情緒還可以再更平穩一點。」

樂天險勝。（記者廖耀東攝）樂天險勝。（記者廖耀東攝）

樂天險勝。（記者廖耀東攝）樂天險勝。（記者廖耀東攝）

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