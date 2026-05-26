中職》味全龍9連勝平隊史紀錄！點亮上半季封王魔術數字M17

味全延長賽擊敗富邦。（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍今天在台北大巨蛋迎戰富邦悍將，觀眾15789人創下大巨蛋啟用以來週二最高票房，兩隊在比賽後段形成拉鋸，味全先於9局下靠劉俊緯擊出關鍵2分砲扳平比數，10局下再靠朱育賢擊出再見安打以4：3氣走富邦，不僅追平隊史紀錄9連勝，也點亮上半季封王魔術數字M17。

味全靠林辰勳2局下擊出高飛犧牲打，打完7局僅以1：0領先，富邦先於8局上反撲，無人出局攻佔滿壘，張育成、王苡丞連續擊出高飛犧牲打，富邦以2：1首次超前，9局上攻勢再起，池恩齊擊出高飛犧牲打，為富邦追加保險分。

請繼續往下閱讀...

味全9局下最後反撲，劉俊緯在劉基鴻率先安打後開砲一棒扳平，也是他生涯第100支安打，進入延長賽，味全10局上靠劉基鴻精彩守備，在本壘前觸殺張育成，讓富邦無功而返，10局下無人出局攻佔滿壘，朱育賢擊出生涯第7支再見安打。

總教練葉君璋指出，劉俊緯前幾個打席不是很好，9局下有考慮是否要換代打，最後還是覺得「就讓他打吧」，沒有想到他竟然擊出追平比數的全壘打，「感覺他有某種特質，在逆境的時候，都能有辦法專注對決。」

葉君璋表示，在這種整場比賽都是壓力的情形下，不論打擊、守備或投球，每個選手的表現都很關鍵，能追平隊史紀錄9連勝當然很棒，希望球員繼續努力，好好享受這樣的時刻，「上次（9連勝）我也有在吧？希望選手咬住，享受這種突破的壓力，他們一定也會希望，看可不可以破紀錄。」

味全延長賽擊敗富邦。（記者王藝菘攝）

劉俊緯擊出兩分全壘打。（記者王藝菘攝）

延長賽朱育賢再見安打。（記者王藝菘攝）

MVP味全劉俊緯（左）與李多慧一起共舞。（記者王藝菘攝）

MVP味全劉俊緯（左）與李多慧一起共舞。（記者王藝菘攝）

阿部雄大。（記者王藝菘攝）

蔣銲。（記者王藝菘攝）

張育成。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法