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法網》球王辛納大滿貫傷心地再出發 強勢開胡延續30連勝

2026/05/27 07:15

辛納。（法新社）辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕辛納（Jannik Sinner）重返法國網球公開傷心地，發燙手感未受影響，僅花兩個多小時就以6：1、6：3、6：4解決地主外卡塔比爾（Clement Tabur），義大利現任世界球王紅土大滿貫強勢開胡，也延續近來30連勝氣勢。

「我很高興能回來，這是一個非常、非常特別的地方，我在這裡有很多難忘回憶。」辛納去年法網決戰功虧一簣，錯失3個賽末點慘遭西班牙宿敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）史詩級5盤大逆轉，如今重返菲利普夏蒂埃中央球場，這位頭號種子打出更加冷靜沉著的底線風格，並用壓倒性勝利展現捲土重來的企圖心，「首輪比賽從來都不輕鬆，但能在夜間開啟這項賽事就更加特別，感謝大家到場支持。」辛納下個對手則為阿根廷的塞倫多洛（Juan Manuel Cerundolo）。

24歲的辛納近況甚佳，自去年底迄今接連橫掃大師賽6冠，包括4月起蒙地卡羅、馬德里和羅馬紅土稱霸，並完成集滿全部9項ATP千分等級的「生涯大師賽金滿貫」，榮膺塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）之後史上第2人，期待自我救贖的辛納，也將在巴黎羅蘭加洛斯挑戰包辦四大賽的「生涯全滿貫」壯舉。

辛納。（路透）辛納。（路透）

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