小兒麻痺不阻追夢 黃素蓉全障運摘雙銀 古箏書畫也精通

雲林縣副縣長謝淑亞圶全國身心障礙國民運動會閉幕典禮中接下會旗，與各縣市選手相約2028年雲林見。（ 雲林縣府提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2026全國身心障礙國民運動會昨（26）日閉幕，雲林縣副縣長謝淑亞接下會旗，邀請各縣市選手及民眾2028年雲林見。值得一提是雲林代表隊選手黃素蓉獲肢障女子鐵餅、標槍雙銀，從小患有小兒麻痺卻不阻斷她追夢，不只運動強，更擅長書畫、古箏。她說，這是給自己公職生涯最後階段留下的最珍貴的紀念。

黃素蓉為北港人，小時候因感冒罹患小兒麻痺症致兩腳萎縮，雖雙腳行動不便，她卻從未意志消沉，始終保持樂觀開朗的態度，勇於學習及挑戰各種事務，熟識她的人說她像「小太陽」般，總是散發滿滿正能量，熱愛運動，不能跑跳，還有雙手及力量，除游泳外，標槍及鐵餅更是強項，不只武的厲害，文的古箏、書畫也難不倒她，可說是多才多藝。

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黃素蓉1999年進入雲林縣府服務，從笨港田園藝廊職員到北港文化中心館員，深耕雲林海線藝文工作多年，熟悉地方藝術生態，能獨立辦理展覽申請、開幕演出規劃、作品導覽及行政協調等工作，長年致力將北港文化中心打造為海線民眾的「文化客廳」，縣府文化觀光處長謝明璇表示，許多藝術家與民眾對中心服務品質與溫暖氛圍讚譽有加，黃素蓉的專業與熱忱功不可沒。

謝明璇說，黃素蓉將在6月3日退休，邁向人生的另一階段，感謝她27年來為雲林海線藝文付出，在退休前代表雲林參加全障運奪雙銀，為公職生涯畫下精彩句點，堪稱是退休前最美好的榮耀與紀念。

2028年全障運由雲林縣承辦，謝淑亞表示，雲林縣籌備團隊已經著手準備，今年全程參與觀摩學習，並盤點縣內競賽場館相關設施、規劃賽會服務，這幾年雲林接續承辦2021年全國中等學校運動會、2025年全國運動會，將全力籌辦打造安全、友善且優質的競技舞台。

雲林縣代表隊選手黃素蓉在全障運中奪鐵餅、標槍雙銀。（雲林縣府提供）

黃素蓉任職於北港文化中心，致力推動雲林海線藝文活動。（雲林縣府提供）

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