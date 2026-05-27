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MLB》連兩場開砲！「村神」炸裂助隊追平、暫居美聯全壘打王

2026/05/27 11:03

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥白襪日本重砲「村神」村上宗隆今天再度重炮出擊，連續兩場比賽開轟，本季敲出19發全壘打持續坐穩美聯全壘打王寶座。

8局下半白襪以0：2落後給雙城，近日剛升大聯盟的日本新星西田陸浮開局先敲出安打，雖然下一棒的安東納奇（Sam Antonacci）3顆球就被三振，但輪到村上宗隆時，他相中雙城王牌萊恩（Joe Ryan）的82.4英里（約132.6公里）橫掃球，一棒扛出右外野大牆外，形成追平比數的兩分砲。

今年球季第19轟出爐的村上宗隆，擺脫今天單場雙響砲的太空人重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez），重新登頂美聯全壘打王寶座，並且距離全聯盟全壘打王、費城人明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）的21轟僅差2支。

村上宗隆今年透過入札制度，以2年總額3400萬美元的合約加盟白襪，至今靠著強大砲火打出令人驚艷的表現，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，生涯前54場出賽中，「村神」就敲出19支全壘打排名第4，前3名分別為22轟的貝林傑（Cody Bellinger）、20轟的桑契斯（Gary Sanchez）以及伯格（Wally Berger）。

雙方正規9局打完仍平手，進入延長加賽，10局下村上宗隆在一三壘有人時有一棒再見的機會，但卻敲出雙殺打化解攻勢，最終讓雙城在11局上被李依（Brooks Lee）打出滿壘清壘長打，幫助球隊以5：3奪勝。

村上宗隆今天5打數僅1支安打進帳，吞下1次三振並外帶2分打點，打擊率微幅下降至.234，進攻指數（OPS）則上升到.917。

除此之外，昨天大聯盟初登場就上演雷射間的西田陸浮，10局上半再次大秀肩力，將雙城的超前分擋在本壘前。

村上宗隆炸裂本季第19轟，幫助白襪扳平比數。（路透）村上宗隆炸裂本季第19轟，幫助白襪扳平比數。（路透）

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