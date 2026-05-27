MLB》好慘！先發投手大崩盤 小熊遭海盜擊潰陷10連敗大低潮

小熊陷入10連敗大低潮。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客海盜主場的小熊，先發投手威克斯（Jordan Wicks）本場大崩盤，最終以1：12的大比分差苦吞慘烈一役，團隊也遭遇10連敗大低潮。

海盜打線1局下半威克斯就狂敲4支安打並選到1次保送灌進5分，其中瓦德茲（Esmerlyn Valdez）還敲出一發兩分打點全壘打。

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雖然2局上半小熊靠著柏格曼（Alex Bregman）與哈普（Ian Happ）的串聯長打打破鴨蛋，但海盜仍要持續添分，5局下先是靠著連3支安打再下一城，隨後瓦德茲在滿壘情況展現選球眼保送擠回1分，緊接著霍維茲（Spencer Horwitz）打出高飛犧牲打，幫助球隊單局打下3分。

已有大幅領先的海盜仍不滿足於現況，6局下先是靠著三壘手柏格曼的傳球失誤拿下1分，7局下霍維茲相中帕倫西亞（Daniel Palencia）的指叉球一棒炸裂陽春砲，8局團隊更是靠著3支安打攻下2分，讓小熊投手群徹底崩盤。

海盜今天以大比分差獲勝，先發投手亞希克拉夫特（Braxton Ashcraft）主投6.1局被打出7支安打失掉1分，送出5次三振與1次保送，繳出5月份5場出賽中第4場的優質先發，收穫本季第4勝。而小熊的威克斯4.1局投球被狂炸8分吞敗投，防禦率是高到破表的16.62。

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