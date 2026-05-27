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法網》第7次一輪遊仍不怯戰！梅德維夫：不代表我失去打好球能力

2026/05/27 11:16

梅德維夫。（法新社）梅德維夫。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕俄國第8種子梅德維夫（Daniil Medvedev）歷經5盤苦戰，以2：6、6：1、1：6、6：1、4：6不敵澳洲外卡黑馬沃爾頓（Adam Walton），連2年也是生涯第7度在法國網球公開賽男單首輪輸球，但他仍自信表示，「就算在首輪出局，也不代表我失去在大滿貫打出好球的能力。」同時他也強調，不會因為在法網表現差就在未來跳過這場比賽。

梅德維夫提到場地的條件影響表現，但他不會以此當做輸球藉口，他說：「每一站賽事的場地、用球都不同，我每天的狀態也會有起伏，我不喜歡早起，像是早上6點50分起床時，我的競技狀態就會大打折扣，我喜歡多睡一點，或許這就是其中一個小原因，而網球需要極強的適應能力，我有時能做到，有時做不到，僅此而已。」

對於再次在法網首輪打包，梅德維夫說：「和5年前相比，現在四大滿貫的比賽節奏完全變了，我的風格不太適配，很難找到比賽節奏，而且大滿貫首輪永遠是最難打的，只要闖過首輪，我往往能打得更好。」

被問到未來是否會直接不打法網？梅德維夫斬釘截鐵地說：「絕對不會，除非我受傷了，就算之前曾飽受疝氣所苦，我本可以選擇跳過法網、為溫網養傷，對身體更健康，但我還是想打大滿貫，我熱愛參賽，不會主動放棄任何一站大滿貫。」

即使在法網表現欠佳，梅德維夫深信自己狀態很好，也能在紅土場打出好球，「只是在這裡會更艱難，尤其是首輪，我永遠會回到法網賽場，唯一的調整可能是，明年會考慮在法網前多打一站熱身賽，畢竟現在的備戰方式效果不佳。」

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