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體育 籃球 NBA

NBA季後賽》SGA砍32分聯手卡魯索 雷霆輕取馬刺先聽牌

2026/05/27 11:23

吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕雷霆今天在西部冠軍賽第5戰，靠著吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）猛砍32分，率隊以127：114擊敗馬刺，系列賽以3：2聽牌。

馬刺前役靠著溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的發揮，系列賽扳成2：2平手，今天移師奧克拉荷馬進行第5戰，兩隊都要力拚聽牌勝。

馬刺今天開賽靠著錢帕尼（Julian Champagnie）連續命中三分球取得領先，雷霆則在長人霍姆格倫（Chet Holmgren）發揮之下持續緊咬，且在次節單節灌進40分建立優勢，半場打完暫時以69：58領先。

雷霆上半場團隊命中率高達53%，吉爾吉斯亞歷山大19分全場最高，這也是他本季季後賽上半場最高得分；馬刺方面，錢帕尼17分全隊最佳。

易籃後，雷霆打出一波9：0攻勢，一舉擴大到20分領先，但馬刺找到外線準星，靠著卡瑟爾（Stephon Castle）、K.強森（Keldon Johnson）三分球一舉追到個位數差距，只是雷霆很快反擊又建立起雙位數優勢，馬刺也沒有突破之道，只能眼看對手收下聽牌勝。

雷霆今天3人得分突破20分，吉爾吉斯亞歷山大飆出全場最高32分、9助攻但出現6次失誤，卡魯索（Alex Caruso）投進4顆三分球，進帳28分；馬刺方面，卡瑟爾攻下全隊最高24分，溫班亞瑪進帳20分。

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