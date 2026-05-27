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PLG》谷毛唯嘉拿年度進步獎 葉惟捷無對手拿新人王

2026/05/27 12:20

谷毛唯嘉拿年度進步獎。（PLG提供）谷毛唯嘉拿年度進步獎。（PLG提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕P. LEAGUE+ 公佈 2025-26球季年度獎項，由洋基工程的葉惟捷滿分獲選新人王，台鋼獵鷹的谷毛唯嘉本季攻守數據全面成長，拿下年度進步獎實⾄名歸。

葉惟捷總計出賽23場、12場先發為本屆PLG一年級⽣最多，上場時間來到27分31秒更是排全隊第5、只落後給球隊4名外籍球員，此外，葉惟捷場均10.7分2.0助攻皆為新⼈之冠，初生之犢不畏虎打出攻守兩端的好表現，讓葉惟捷在年度新⼈⺩的票選中，26張選票全部拿到5分、以滿分130分獲選年度新⼈王。

谷毛唯嘉本季稱職扮演好獵鷹指揮塔的角色，除了帶領球隊在場上攻守更加流暢之外，谷毛唯嘉得分從上季10.4分進步到本季13.2分，助攻從上季5.7助攻進步到本季6.5助攻進而拿下年度助攻王。此外，谷毛唯嘉的⼆分球命中率（上季46.0%、本季53.7%）、三分球命中率（上季33.0%、本季42.7%）都有明顯進步，幫助谷毛唯嘉在年度進步獎票選中，26張選票拿到12張 5 分、以總分 89分獲選年度進步獎。

● 2025-26球季年度進步獎前 3 名得分如下：

谷毛唯嘉 （獵鷹） 89分

莫巴耶 （勇士） 58分

种義仁 （獵鷹） 31分

葉惟捷拿新人王。（PLG提供）葉惟捷拿新人王。（PLG提供）

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