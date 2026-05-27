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全中運新北奪133金 侯友宜頒發5772萬獎金

2026/05/27 12:25

115年全國中等學校運動會落幕，新北市代表隊勇奪133金、109銀、153銅，市長侯友宜在市政會議頒發5772萬元獎金。（圖由體育局提供）115年全國中等學校運動會落幕，新北市代表隊勇奪133金、109銀、153銅，市長侯友宜在市政會議頒發5772萬元獎金。（圖由體育局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣中學生運動競技最高殿堂「115年全國中等學校運動會」日前在嘉義縣落幕，新北市代表隊勇奪133金109銀153銅，金牌數較去年增加12面，不僅創新北隊史紀錄，更一舉拿下17項團體種類錦標第一，市長侯友宜今天頒發5772萬元獎金，肯定選手們的付出與努力。

侯友宜表示，今年全中運超過2萬名選手齊聚嘉義競技，新北市各種類代表隊在賽場上全力以赴，締造亮眼成績，其中射箭、游泳及田徑等3種類、24人次，共刷新10項大會紀錄，展現選手挑戰極限、突破自我的運動家精神。

體育局指出，游泳好手林口國中蘇柏陵在國男組400公尺、800公尺及1500公尺自由式奪得3面金牌，同步刷新大會紀錄，成為泳池焦點。

此外，光榮國中陳予澤在田徑國男組100公尺、200公尺、4x100公尺接力、4x400公尺接力及4x400公尺混合接力等5個項目全數奪金，1人獨攬5金。他說，感謝家人一路支持、教練給予信任與鼓勵，讓自己專注賽場全力衝刺，抱持「拚就對了」的信念，發揮最好的表現。

明德高中林子婕在國女組100公尺跨欄上演震撼全場的「破紀錄3部曲」，從預賽13秒46、準決賽13秒36，到決賽飆出13秒30，連續3度刷新大會紀錄摘金，締造全中運100公尺跨欄3連霸壯舉。

另外，中山國中羅葳拿下新北隊史自由車首金，碧華國中楊之媞獲輕艇種類隊史首金；體育重點學校明德高中在拳擊、田徑、柔道、角力、武術及射箭等種類共奪下21面金牌，高居全國各校之冠，也再次刷新校史紀錄，象徵新北長期深耕基層體育的成果。

體育局補充，新北市每年投入超過12億元推動基層體育發展，建立完善績優助學與培訓制度，也積極導入運動科學訓練、運動防護及心理支持等資源，同時與企業合作推動職業運動發展，逐步健全4級競技運動培育體系。

新北市中山國中羅葳在115年全中運勇奪新北隊史自由車首金。（圖由體育局提供）新北市中山國中羅葳在115年全中運勇奪新北隊史自由車首金。（圖由體育局提供）

新北市光榮國中陳予澤在115年全中運100公尺等5項賽事全部奪金，1人獨攬5金。（圖由體育局提供）新北市光榮國中陳予澤在115年全中運100公尺等5項賽事全部奪金，1人獨攬5金。（圖由體育局提供）

新北市明德高中的林子婕在115年全中運100公尺跨欄上演「破紀錄三部曲」，完成3連霸壯舉。（圖由體育局提供）新北市明德高中的林子婕在115年全中運100公尺跨欄上演「破紀錄三部曲」，完成3連霸壯舉。（圖由體育局提供）

新北市林口國中蘇柏陵在115年全中運游泳項目奪3面金牌，同步刷新大會紀錄。（圖由體育局提供）新北市林口國中蘇柏陵在115年全中運游泳項目奪3面金牌，同步刷新大會紀錄。（圖由體育局提供）

新北市碧華國中楊之媞在115年全中運拿下輕艇種類隊史首金。（圖由體育局提供）新北市碧華國中楊之媞在115年全中運拿下輕艇種類隊史首金。（圖由體育局提供）

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