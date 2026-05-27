中職》慘！主場只擠出1轟 兄弟在家攻擊指數雪崩式下滑

平野惠一。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕近期中信兄弟苦吞5連敗，戰績11勝26敗1和、勝率2成97暫居墊底，與榜首味全龍多達14.5場勝差，更慘的是，本季兄弟18場主場只擠出1發全壘打，是在4月1日洲際球場陳俊秀砲轟味全洋投蔣銲，遠不如客場20戰12轟，值得一提的是，兄弟是本季客場最會轟的球隊。

今年球季中職其他5隊主場開轟數，依序為統一獅14轟、樂天桃猿與味全龍同為12轟、台鋼雄鷹9轟、富邦悍將7轟，都與兄弟1轟有極大差距；本季兄弟主場有15場安排在洲際，3場在大巨蛋。

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翻閱歷史數據，歷年單一球季主場最會轟的球隊是2016年兄弟的60場88轟，最不會轟的球隊也是兄弟，2011年60場只擠出7轟，如果今年黃衫軍在主場持續卡彈，有可能改寫這項紀錄。

順帶一提，本季兄弟在主場團隊打擊率2成08、上壘率2成93、長打率2成56、平均每場得1.9分，客場團隊打擊率2成59、上壘率3成33、長打率3成54、場均得3.9分，客場攻擊數據明顯優於主場。

★ 本季中信兄弟主客場攻擊數據

主客場 場數 打數 全壘打 場均得分 打擊率 上壘率 長打率 OPS攻擊指數

主場 18 567 1 1.9 0.208 0.293 0.256 0.549

客場 20 687 12 3.9 0.259 0.333 0.354 0.687

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