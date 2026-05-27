MLB》被無安打後首局海灌8分！遊騎兵擊敗太空人一吐怨氣

〔體育中心／綜合報導〕昨天遭到太空人投手群接力無安打的遊騎兵，在今天首局就海灌8分一吐怨氣，也奠定這場比賽的勝基，終場以10：7拿下勝利。

太空人今天推派亞歷山大（Jason Alexander）擔綱先發，但在1局下半就被遊騎兵發起狂攻，靠著1安2保送攻占滿壘，第5棒的柏格（Jake Burger）把握機會敲出安打送回2分，緊接著卡特（Evan Carter）與杜蘭（Ezequiel Duran）也分別擊出三壘與二壘安打，讓比數擴大至5：0。

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不過首局的攻勢還尚未結束，一、二壘有人時輪回到第2輪第1棒佩德森（Joc Pederson），他相中高於好球帶的速球一棒炸裂，這發3分打點全壘打幫助遊騎兵打下8分大局。

3局上半輪到太空人有所斬獲，當家重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）也來一發3分砲突破鴨蛋，縱使下個半局首名打者卡特（Evan Carter）鎖定變速球轟出陽春彈再添分數，但4上薩拉札（César Salazar）在滿壘時上演「苦肉計」，靠著觸身球擠回分數。

一路到8局上半，阿瓦瑞茲擔任首名打者，面對中繼投手畢克斯（Jalen Beeks）的卡特球扛出右外野大牆外上演單場雙響砲，隨後史密斯（Cam Smith）也敲出全壘打幫助太空人追分，所幸下個半局杜蘭把握得點圈機會擊出安打，讓比分來到雙位數，即便9局上半潘尼亞（Jeremy Peña）也有開轟，不過最終還是讓遊騎兵收下勝利。

遊騎兵擺脫上一戰被太空人無安打的陰霾，今天扳回一城拿下勝利。（路透）

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