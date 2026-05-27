中職》UniGirls登美職「台灣日」！台式應援魅力風靡芝加哥

UniGirls登美職「台灣日」。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中華職棒統一7-ELEVEN獅啦啦隊UniGirls 於昨 （26） 日登上美國職棒大聯盟芝加哥白襪主場 Rate Field，參與「CHICAGO TAIWAN DAY」活動演出，正式揭開 2026 TAIWAN GRAND SLAM WEEK 巡迴序幕，以充滿熱情與活力的台式應援文化，向美國球迷展現台灣棒球場獨有的應援魅力。

UniGirls 今日於賽前帶來長達 5 分鐘的統一獅應援組曲演出，包含獅隊 2026 年度主題曲〈鬥陣起行〉在內，還帶來了耳熟能詳的〈獅王贏戰〉、〈登峰造極〉、全新嗆司〈放手一搏〉、〈Strikeout〉與最經典的〈統一尚勇〉等曲。

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值得一提的是，相較於去年於中外野草皮演出，今年表演位置為三壘內野側草皮，對女孩們而言是相當難得且特別的體驗，也讓成員們都感到十分榮幸與開心。

而除了賽前演出外，UniGirls 也前往台灣日活動專屬球迷內野座位區，與當地台灣球迷進行局間互動並拍攝大合照，同時出席球迷見面會，與現場球迷朋友近距離合影留念。

由於今年已是 Team Taiwan Foundation 於芝加哥白襪第二度舉辦台灣日活動，球場特別於局間播放去年活動精華影片，並於環狀螢幕秀上台灣日相關訊息，充分展現對台灣文化交流活動的重視。

今日白襪球場賽前開放球迷入場踏上紅土繞場體驗，不少球迷見到場邊準備演出的 UniGirls 後也興奮上前合照互動；副隊長 Joy 與成員侯芳更受邀特別參與球場Live Camera 環節，與現場主持人一同登上球場大螢幕為賽事揭開序幕，獲得現場球迷熱烈歡呼。

接下來 UniGirls 將持續展開「2026 TAIWAN GRAND SLAM WEEK」行程，於 5 月 29 日前往休士頓太空人主場 Daikin Park，持續透過台式應援文化與熱情演出，讓更多國際球迷看見台灣棒球文化的特色。

UniGirls登美職「台灣日」。（統一獅提供）

UniGirls登美職「台灣日」。（統一獅提供）

UniGirls登美職「台灣日」。（統一獅提供）

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