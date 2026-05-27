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法網》天氣熱但冷門不斷！男單有3種子球員在首輪打包

2026/05/27 13:55

梅德維夫。（法新社）梅德維夫。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2026年法國網球公開賽碰上異常酷熱狀態，選手得設法在高溫下維持狀態，形成一大考驗，男單前10種子就有3人在首輪淘汰，女單則有1人。

俄羅斯第6種子梅德維夫（Daniil Medvedev）以2：6、6：1、1：6、6：1、4：6不敵澳洲外卡黑馬沃爾頓（Adam Walton），生涯第7度在法網首輪打包，另外，美國第7種子佛里茲（Taylor Fritz）敗給世界排名148的同胞選手巴薩瓦雷迪（Nishesh Basavareddy），而哈薩克第8種子巴伯里克（Alexander Bublik）以5：7、7：6（8：6）、4：6、5：7不敵德國選手史卓夫（Jan-Lennard Struff）。

男單中箭落馬的種子球員還有捷克12種子萊赫卡（Jiri Lehecka）、英國20種子諾里（Cameron Norrie）、阿根廷23種子埃切維里（Tomas Martin Etcheverry）、荷蘭29種子格理科斯普（Tallon Griekspoor）、法國30種子穆泰（Corentin Moutet）。

另一方面，美國第5種子佩古拉力戰3盤輸球，爆出本屆女單最大冷門，還有捷克12種子諾斯科娃（Linda Nosková）、俄羅斯14種子亞歷山德拉（Ekaterina Alexandrova）、俄羅斯20種子薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova）、丹麥21種子陶森（Clara Tauson）都在首輪敗下陣來。

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