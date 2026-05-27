MLB》道奇悲報！ 3冠「祭典男」確定躺回傷兵名單：繼續打可能報銷...

赫南德茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇3冠「祭典男」赫南德茲（Kiké Hernández）昨天才復出，結果今天就因左側腹斜肌拉傷提前退場，將再度回到傷兵名單。

赫南德茲休賽季接受左手肘手術，今年在傷兵名單開季，直到昨天終於傷癒歸隊，本季首打席就敲長打，今天更打出首轟，復出以來4打數都敲安，未料傷病再度找上他。

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赫南德茲遭遇左側腹斜肌拉傷，總教練羅伯斯（Dave Roberts）指出，他將進入傷兵名單，「真的很遺憾，他已經因傷錯過很多時間，為了回到球場非常努力，我替Kiké感到難過。」羅伯斯表示，預計會從3A拉上弗里蘭（Alex Freeland）頂替。

赫南德茲坦言，其實前一天練習時就已感到不適，但一開始只有揮棒時會痛，他以為還能撐，後來守備、跑壘時也開始感到疼痛，「那一刻我知道，應該停下來了，我感覺如果繼續打下去，可能會演變成球季報銷的大傷，所以我主動告訴教練團，沒辦法再撐下去了。」

赫南德茲直言現在心情大受打擊，只希望檢查後能有一些好消息，「這是我第一次傷到側腹，我猜至少需要幾週時間恢復，最理想情況是輕微拉傷，這樣大概兩到三週可以回來，但現在誰也不知道結果。」

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