路跑》2026 tigerrun「RUN TO JAPAN」12月登場 今開放報名

2026 tigerrun「RUN TO JAPAN」開放報名。（主辦單位提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣虎航繼去年成功重啟tigerrun路跑活動、並受到廣大跑者的熱烈迴響，2026 tigerrun在許多跑者的懇切期盼下，將於今年12月再次熱情登場。2026 tigerrun將以「RUN TO JAPAN」為主題，結合台灣虎航深耕日本航線的品牌優勢，打造一場融合運動、旅遊與文化的全新路跑體驗。活動主題設計以「一秒飛進日本祭典」為概念，將城市賽道轉化為充滿和風氛圍的沉浸式場域，再結合獨具特色的日本縣廳主題市集，讓所有參加者都能感受到宛如置身日本祭典的熱鬧氛圍。

2026 tigerrun將於明（27）日中午12:00準時開放網路報名，今年提供3.5K與10K兩種里程長度，總計8,050位名額，額滿截止。且為了回饋跑者，特別延續去年廣受好評的「報名虎利」方案並全面升級便利性。今年將採用會員制回饋，參賽者本人僅需在報名時登錄tigerclub會員編號，即可於指定日期內於tigerclub會員帳戶獲得等同於報名費全額的回饋金（tigerpoints），不需再手動歸戶；回饋金不僅能折抵機票，還可彈性用於折抵託運行李、機上餐點等各項附加服務費用，讓報名價值最大化，輕鬆享受運動與旅遊的雙重樂趣。另外，只要於2026年6月22日（一） 23:59前完成報名並繳費，就有機會可以抽到超值早鳥禮，一起感受 2026 tigerrun 的獨特魅力。

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活動當天更將祭出 100 張台灣虎航指定航點來回機票大Fun送，秉持著「抽好、抽滿」的精神，讓每位跑者不僅能在賽道暢快前行，更有機會把夢想航程一起帶回家。且今年更針對「10K祭典本番組」推出加碼獎勵，當天男子組與女子組奪得第1、2、3名的好手，還可分別獲得8,000、5,000、3,000點的tigerpoints回饋金，以及PUMA指定運動鞋一雙，號召各路高手的熱血加入。

2026 tigerrun提供多元組別選擇，包含挑戰自我的「10K祭典本番組」，以及與日本現代太鼓同行、能輕鬆參與的「3.5K太鼓同樂組」，以節奏感十足的鼓聲為主軸，帶領跑者深入祭典核心。今年更打造全新組別「3.5K萌寵參道組」開放跑者攜帶寵物同行，狗、貓、兔子、鳥等行為溫和之小型寵物皆歡迎參與，且為維護現場安全，請飼主務必全程使用牽繩或外出籠；凡是報名「萌寵參道組」的跑者，也將提供2026 tigerrun紀念寵物領巾，讓主人與萌寵能共享幸福旅程。現場將設置萌寵樂園，以安全圍籬與數量控管機制，打造友善且安心的寵物活動空間，讓寵物在草地上盡情奔跑探險，體驗更多生活樂趣。

2026 tigerrun今年賽事全面升級，將在12月12日（六）於台北大佳河濱公園，以「一秒飛日本，跑進祭典現場」為主軸，打造全台最熱鬧的沉浸式跑旅體驗。賽道沿線將規劃祭典風格音樂區與主題補給站，透過視覺、聽覺與味覺的多重體驗，打造層層堆疊的感官旅程。路跑沿途更預計邀請日本現代太鼓樂團現場演出，以震撼鼓聲帶動跑者節奏，讓整條路線化為流動的祭典舞台。

除了充滿特色的賽道規劃，賽後更在活動會場推出「主題市集」，集結多樣經典日式小吃與特色風味料理，從熱騰騰的街頭美食到充滿季節感的祭典點心，重現日本祭典中不可或缺的熱鬧飲食場景。再加上來自日本各縣廳、充滿樂趣的日式主題攤位活動，讓跑者與民眾不僅能在賽道上感受節奏與氛圍，更能在完賽後走入市集，透過味覺延續這場「一秒飛日本」的沉浸式體驗，彷彿置身燈籠高掛、人聲鼎沸的祭典街道之中。

除豐富的賽道與市集體驗外，本次活動亦準備多項實用且具紀念價值的專屬好禮，全面提升參與者的整體感受。凡完成報名者，即可獲得「2026 tigerun紀念衫」，以機能短袖T恤打造，兼具舒適性與收藏價值；且與萬國通路聯名推出設計感十足的「台灣虎航×eminent A320neo飛行美學衣保袋」，將翱翔天際的客機結構，轉化為衣保袋包面上的幾何線條，以滿版的飛機工程藍圖為核心設計，帶領跑者從設計的初始源頭，感受飛行的極致工藝，兼顧實用與風格。

【活動相關詳情】

2026 tigerrun活動官網 : https://pse.is/94lcfq

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