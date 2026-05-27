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MLB》最新塞揚預測！大谷翔平締神數據排第4 費城人王牌登國聯榜首

2026/05/27 15:50

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網今天公布最新兩聯盟塞揚獎人選的模擬投票，由36位專家所票選，道奇日本二刀流巨星大谷翔平高居國聯第4，費城人王牌桑契斯（Cristopher Sánchez）則是勇奪國聯第一，成為國聯賽揚獎頭號熱門人選。

大谷翔平本季以二刀流開季，「投手大谷」展現驚人的壓制力，至今先發8場，累積4勝2敗，主投49局飆出54次三振，防禦率是優異的0.73，WHIP為0.84，被打擊率是出色的0.163。

大谷翔平目前防禦率只有0.73，這是本季所有投球局數至少投滿40局的投手當中最好的紀錄，同時也創下自1920年活球年代以來，賽季前8場先發防禦率第6低紀錄（此紀錄不包括開局投手）。

大谷在第2次塞揚模擬票選獲得3張第一名選票，總排名從首次的國聯第3小跌至第4。費城人王牌桑契斯狂攬17張第一名選票衝上國聯第一，海盜塞揚史基斯（Paul Skenes）拿下9張緊追在後，釀酒人火球新星米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）則是獲得7張第一名選票，排名第3。

美聯塞揚獎熱門人選為洋基火球少主施利特勒（Cam Schlittler），獲得31張第一名的選票，而藍鳥強投席斯（Dylan Cease）拿下4張第一名選票高居第2。

桑契斯。（資料照，路透）桑契斯。（資料照，路透）

施利特勒。（資料照，法新社）施利特勒。（資料照，法新社）

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