MLB》修好台灣強投鄧愷威！太空人投教親自揭密：休季就覺得他不錯

鄧愷威。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人本季投手群遭遇嚴重傷病潮，連帶影響牛棚工作量爆增而表現不佳，而少數的亮點來自休季的外部補強，也就是從巨人交易過來的台灣好手鄧愷威，以及前日職洋投藍伯特（Peter Lambert）。

鄧愷威去年在巨人出賽8場、防禦率高達6.37，29.2局投球有29次三振，卻也出現17次四壞保送與7次觸身球；然而來到太空人後，鄧愷威從勝利組牛棚到先發輪值，出賽17場、投37局皆創生涯新高，送出36次三振，僅有15次四壞保送與2次觸身球，防禦率2.19。

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至於藍伯特則是2015年選秀會被洛磯選中，2019年登上大聯盟，但隔年動刀整季報銷，接下來幾年在大聯盟表現也不盡理想，2025年球季轉往日本職棒發展，加盟養樂多燕子。今年藍伯特與太空人簽下小聯盟合約，並在球隊遭遇傷病潮時從3A被叫上大聯盟，本季7場先發拿下3勝4敗，防禦率3.79。

太空人投手教練米勒（Josh Miller）接受大聯盟官網隨隊記者麥克泰嘉特（Brian McTaggart）訪問，對於如何幫助藍伯特與鄧愷威大幅進步，米勒直言，球隊在休季時就認為，他們兩人會是不錯的補強人選。

米勒指出，太空人很喜歡藍伯特的球質，他在春訓時就表現很好，也針對曲球做微調，並增加變速球使用率，「至於鄧愷威，不管我們給他什麼角色，他的表現都很棒，他同樣在春訓表現出色，也確實吸收我們提供的資訊。他們兩人現在在配球與球種運用上，也能更加深思熟慮。」

早在今年春訓前，太空人教練團就已經幫鄧愷威制定一套計畫，準備包含完整圖表與數據的簡報，向鄧愷威展示如何透過更有效運用他的5種球路，來提升本季表現，鄧愷威當時也直言這令他印象深刻；近期鄧愷威2場先發共投11局0失分，他也感謝太空人投教與工作人員的協助，讓他投起來更自在。

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