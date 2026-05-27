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MLB》首度對決「投手大谷」很想贏！ 菅野智之曝對戰道奇策略

2026/05/27 16:50

大谷翔平和菅野智之。（資料照合成圖，取自路透、法新社）大谷翔平和菅野智之。（資料照合成圖，取自路透、法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇明天對戰洛磯將上演「日投內戰」，將二刀流巨星大谷翔平對決36歲名投菅野智之，這是兩人首度以先發投手身分同場較勁。菅野智之受訪時坦言非常期待這次的對決，「如果可以的話，我真的很想贏！」

「我想日本也有很多球迷很期待這場比賽，」菅野智之表示，希望自己能做好準備，帶來一場精彩的比賽，讓大家都能享受其中。菅野智之也坦言，正如他們的排名一樣，道奇打線非常平衡，每位打者都很清楚自己的角色並確實執行自己的職責。

對於要如何壓制道奇豪華打線，菅野智之認為，重點是要壓制後段棒次，雖然還不知道明天的打序會如何安排，但自己會抱著「被打一發陽春砲也沒關係」的心態去投，或許會是最理想的方式。因為一旦讓後段棒次上壘，再串聯到前段打線，就會變成對方最擅長的得分模式，只要避免無謂保送和不必要的推進，應該就能有效封鎖他們。

值得一提的是，這也是菅野智之繼2017年世界棒球經典賽四強賽對決美國隊以來，睽違9年再度踏上道奇體育場的投手丘。菅野智之不禁懷念地說：「有一種『哇，真的好久沒來了』的感覺。」

這是菅野智之首度與「投手大谷」同場較勁，而面對「打者翔平」5打數被敲4支安打，包括2轟、2打點。但大谷翔平今天右手被觸身球砸到提前退場，明天會照常先發登板，不過是否上場打擊還要再評估。

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