MiLB》道奇單季百盜新星「閃狗」竟意外受傷！美媒曝不樂觀（影音）

喬治（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇2A昨天對上皇家2A之戰，道奇農場潛力新秀喬治（Kendall George）在回本壘後意外受傷，原因竟然是因為他在閃避一隻狗。

該場比賽，道奇2A開賽就火力四射，單局攻下7分。第2局複製貼上再海灌7分，最後1分是靠著道奇頭號大物德保拉（Josue De Paula）敲安後送回喬治。然而喬治回到本壘得分後，在返回一壘側休息區時發生意外，當時球隊的球僮狗狗（bat dog）突然從休息區衝出來，要去本壘咬回德保拉的球棒，而喬治為了閃避那隻狗而急忙往旁邊跳開，沒想到卻因此讓他受傷。

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The Dodgers fear Kendall George suffered a significant left knee injury on Monday night while trying to avoid the bat dog, per @TheAthletic.



George ranks No. 9 in Los Angeles’ system.



（@ChadMoriyama） pic.twitter.com/inTUB2rdXg — Baseball America （@BaseballAmerica） May 27, 2026

喬治受傷當下，很明顯在檢查自己的左膝。根據《The Athletic》道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）引述消息人士指出，初步檢查結果對喬治的腿部傷勢並不樂觀，但道奇球團尚未證實此消息。

然而對於擁有頂尖跑速的喬治來說，任何腿部傷勢都將是沉重打擊。目前喬治是道奇農場第13名新秀，其速度在官網球探報告獲得滿分80分評價。上季他在高A單季跑出100次盜壘，成為自2005年以來第5位單季百盜的小聯盟球員，本季則在2A出賽43場，打擊率0.333、攻擊指數0.814，跑出26盜。

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