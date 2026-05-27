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MLB》道奇首秀飆好投奪勝！藍鳥棄將對媒體提問大笑：這什麼怪問題

2026/05/27 17:44

洛爾。（法新社）洛爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日前透過交易向藍鳥換來30歲左投洛爾（Eric Lauer），今天他迎來道奇首秀，先發對洛磯繳出6局失1分優質好投奪勝。賽後被美國媒體問及如何看待自己在道奇的未來，洛爾不禁笑出聲。

洛爾曾在2024年轉戰韓職KBO加盟起亞虎，隔年賽季以小聯盟合約加盟藍鳥，回到美職體系，去年洛爾為藍鳥貢獻9勝2敗、防禦率3.18，還在季後賽出賽8場，包含世界大賽G3對道奇繳出4局無失分好投。不過今年洛爾表現不佳，在美國時間5月11日遭到指定讓渡（DFA），一週後被交易至道奇。

今天是洛爾首度披上道奇藍戰袍出賽，也是他自美國時間10日後再度登板，並對洛磯上演優質先發奪勝。賽後在休息室受訪，洛爾坦言，能再度踏上球場投球的感覺很棒，特別是在道奇球場比賽的氛圍總是很有趣，自己接下來也有更多機會在這裡投球，對此感到很興奮。

道奇一向擁有投手再生工廠美名，來到這裡的洛爾也談到道奇給予他的協助，「基本上就是做些微調，球團這週也用很簡單明瞭的方式，告訴我不需要改變太多，只需要針對一些細節去做修正，然後上場做自己就好。」

最後有媒體問洛爾，道奇球團是否有告訴他關於未來的規劃，還是只希望自己能表現得夠好，才能繼續留在這裡，洛爾大笑：「這問題也太奇怪了！」接著他表示，他的目標就是投出一場又一場好的比賽，同時盡力滿足球隊的需求。

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