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日職》最速火球155公里！ 孫易磊二軍先發5.1局挨轟失3分

2026/05/27 19:32

孫易磊。（資料照，西日本新聞社提供）孫易磊。（資料照，西日本新聞社提供）

〔體育中心／綜合報導〕效力日本火腿的台灣火球男孫易磊今天在二軍出賽，主投5.1局挨1轟共失3分，最終火腿二軍以4：5不敵軟銀二軍，孫易磊無關勝敗。

21歲的孫易磊被稱為「台灣至寶」，去年成功升格支配下，在一軍有過出賽9場，成績0勝2敗，有1次救援成功、4次中繼成功，防禦率5.11，本季尚未升一軍。

孫易磊今在二軍對戰軟銀，相隔13天後再度登板，首局控球不穩投出3次四壞球保送，所幸他在滿壘2出局順利解決洋砲道恩斯（Jeter Downs），力保不失分。孫易磊第2局再度遭遇危機，被敲2支安打，形成1出局一二壘有人，他讓Ikhine Itua擊出雙殺打化解危機。

孫易磊局局被敲安，4局下也靠著雙殺安全下莊，隊友吉田賢吾5局上敲出左外野陽春砲，打破僵局，但孫易磊下個半局也被敲安掉分，但火腿打線第6局再打回2分超前，取得3：1領先。

不過，孫易磊6局下投出觸身球後，被軟銀中外野手大泉周也擊出右外野2分砲，軟銀追到3：3平手，孫易磊投出三振後就被換下場。孫易磊總計先發5.1局用101球，被敲7安失3分，包括1發全壘打，另有4次三振和5次保送，最快球速為155公里，防禦率升至2.61。

軟銀二軍靠著左外野手石塚綜一郎9局下的再見高飛犧牲打，終場以5：4逆轉擊敗火腿二軍。

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