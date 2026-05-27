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中職》「裁判要先坦承誤判！」 富邦日籍教頭有話要說

2026/05/27 18:32

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將跟味全龍昨天在8局下跑壘爭議掀起熱議，今天賽前，富邦總教練後藤光尊跟中華職棒聯盟賽務部深談將近20分鐘，他提出一些聯盟可以做得更好的建言。

味全昨在8局下攻占二、三壘，三壘跑者林孝程在本壘與三壘間遭夾殺，二壘跑者張祐嘉趁亂推進至三壘，兩人一度同時在三壘附近。三壘審原先判定張祐嘉出局、林孝程安全回壘，但經電視輔助判決後，改判林孝程出局、張祐嘉安全留壘。

後藤昨天在場上跟裁判討論許久，他透露，昨天狀況是二壘跑者已踩到三壘，當下判定是二壘跑者已出局，但三壘的跑者回壘時，有點跑過頭，而王念好也去觸殺三壘跑者，「因為一開始裁判就說二壘跑者出局，我想確認三壘跑者是不是也因為是觸殺而出局。」

後藤強調，一直有跟裁判確認二壘的跑者是否已出局，「就是因為有確認過蠻多次的，才去挑戰三壘那個跑者是否有出局。」

然而，裁判看完重播判決後，卻發現二壘的跑者是安全留壘、三壘跑者出局，「這跟我所想要問的是不一樣的結果，所以才跟裁判抗議比較久。」

聯盟賽務部今到監督室跟後藤深談，承認是三壘審的誤判。後藤說，「他們的解釋是三壘審的誤判，再來是解釋三壘跑者跑過頭沒有錯，他有要回來的動作。但那時的二壘跑者已經踩著壘包，我就問他們，這樣是否已經超越前位的跑者？」

聯盟跟後藤解釋，因為壘包上只有二壘跑者的腳，所以雙殺不成立。後藤再強調，三壘跑者已經跑過頭了，二壘跑者也是踩到壘包，「這樣子的話，二壘的跑者這樣不就已經是越位的狀況了嗎？」

只是聯盟回應他並沒有越位，後藤坦言既然是規則，只能接受。然而，後藤也表示自己是日本人，比較沒辦法理解所有裁判的說明，希望裁判在報告時，可以先說是因為誤判，才會導致這個play變成什麼樣的結果，這樣對大家會比較好一點。

即便當時富邦收回挑戰權，但後藤直言此舉感覺很不好，「我會感覺是因為他們誤判，導致挑戰不算成立，有點想要圓過來的感覺，這樣不好。雖然不知道裁判怎麼想，但我是這樣感覺的。」

富邦總教練後藤光尊。（記者陳志曲攝）富邦總教練後藤光尊。（記者陳志曲攝）

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