中職》游擊穩定性大幅成長 張政禹從經典賽回來的收穫

味全龍張政禹。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕游擊金手套6連霸的中信兄弟江坤宇，今年挑戰7連霸路上遇到不少強勁對手，味全龍張政禹正是其中一人，今年展現相當出色的穩定度，更沒有因此失去浪漫美技的產出，成為開季至今守備最穩健的游擊手，即便金手套是目標，他也強調順其自然。

江坤宇因左大腿出現緊繃，8日下二軍，缺席5月大半比賽，加上「游擊新希望」張仁瑋崛起，讓本季已發生2次失誤的江坤宇在挑戰金手套7連霸的路上遇到不少挑戰。其中，張政禹就是強力競爭者，本季在游擊守30場僅失誤1次，目前是游擊守備率唯一突破9成9的野手。

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今年頂替經典賽的奇幻之路，給了張政禹觀察各國頂級游擊的機會，「我看到他們都是很準確拿到球，每一項細項都分開，然後連成一體。先接球再拿球，走腳步再丟球，每個動作都會有一點點時間去完成，我也試著去把這些東西細分開來。」

過去的張政禹容易著急，在接球時就在思考腳步怎麼走，或是接球、拿球時忘記腳步，偶爾會出現一些簡單失誤。今年他在經典賽看見游擊手的「餘裕」，維持好節奏就是最大解方，「跑者不會比你的傳球還要快，從本壘跑到一壘大概4秒3好了，你接到球還有2秒可以處理。」

張政禹有不錯的傳球臂力，加上寬闊的守備範圍，經常可以做出華麗美技，但也因為簡單球的失誤被認為是「浪漫游擊」的代表，今年他仍輸出吸睛的華麗美技，基本球的處理卻紮實不少，跟李凱威組成中職守備最堅強的二游組合。

李凱威已有金手套4連霸，今年張政禹表現若維持下去，有機會威脅到江坤宇的6連霸，他表示，「如果守備可以拿獎，當然是最好，但就是順其自然，我一直在提醒自己，不要去想未來，該專注的是一場3小時的比賽。」

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