日本隊王牌內戰！ 大谷翔平先發對決菅野智之 今日賽事預告與轉播

大谷翔平和菅野智之。（資料照合成圖，取自路透、法新社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有3場轉播，老虎在客場出戰天使，由麥斯（Casey Mize）對決索里安諾（José Soriano），台灣強打李灝宇能否上場值得關注；第2場是洋基對戰皇家，塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）將與卡麥隆（Noah Cameron）交手，期待「法官」賈吉（Aaron Judge）開庭炸裂。

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第3場為道奇大戰洛磯，大谷翔平將先發登板，挑戰本季第5勝，與日本強投菅野智之上演「日投內戰」，大家千萬不要錯過。

中職1場賽事，台鋼雄鷹將在澄清湖迎戰中信兄弟，黃衫軍推出洋投羅戈，盼能中止近期的6連敗，台鋼則是推出黃子豪捍衛主場，熱愛中職的球迷記得鎖定轉播！

MLB

06：30 天使 VS 老虎 愛爾達體育2台

07：30 洋基 VS 皇家 緯來體育

10：00 洛磯 VS 道奇 緯來育樂、愛爾達體育2台

BWF新加坡公開賽

10：00 16強（上）場1 愛爾達體育3台

13：00 16強（上）場2 愛爾達體育2台

14：00 16強（下）場2 愛爾達體育2台

15：00 16強（下）場1 愛爾達體育3台

法網

17：00 單打第二輪（上） 愛爾達體育1台、博斯運動一台

22：00 單打第二輪（中） 愛爾達體育1台、博斯運動一台

日職

17：00 中日 VS 樂天 DAZN1

17：00 巨人 VS 軟銀 DAZN2

中職

18：30 中信兄弟 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育2台、MOMOTV1

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