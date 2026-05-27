日職》重拾王牌身手助巨人止5連敗 戶鄉翔征：一定要幫阿部前監督奪冠

戶鄉翔征。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人前王牌戶鄉翔征今天面對衛冕軍軟銀，繳出7局6K失1分的優質先發，幫助巨人軍以5：1贏球，除了終結近期的5連敗之外，戶鄉也拿下本季主場東京巨蛋的首勝、本季第2勝。戶鄉賽後受訪表示，希望本季能完成前監督阿部慎之助的心願，拿下總冠軍。

戶鄉翔征此役主投7局用117球，用球數創今年單場新高，被敲7安失1分，另有6次三振和4次保送，防禦率降至3.38，近兩場比賽都投出7局優質先發，重拾王牌身手。戶鄉翔征賽後回顧這場比賽時表示，能在自家主場贏球，對身為選手的他來說是一件非常開心的事，今天得到了非常多球迷的熱烈應援，雖然被敲了不少安打，但總算能順利拿下勝投，真的太好了。

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戶鄉翔征賽後受訪時也主動提及日前因涉嫌家暴而引咎辭職的前監督阿部慎之助，他說：「我想，前監督現在應該也在電視機前看著我們吧。對他而言，巨人軍能贏球絕對是他最開心的事，過去這將近三年的時間裡，是前監督一手打造、拉拔了這支球隊，大家今天能在場上如此活躍，都是他留下的心血，為了洗刷前監督的這份不甘與遺憾，我們今年無論如何都必須拿下總冠軍。」

另一方面，這場勝利也是代理監督橋上秀樹的執教首勝，戶鄉翔征在第一時間並未把「首勝球」交出去，他笑說，這畢竟是他今年主場首勝，打算先把球帶回家，明天再考慮是否要送給新監督，「我想應該是不會送啦。」不過，戶鄉最後還是有把球送給代理監督，橋上秀樹也露出燦爛笑容。

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