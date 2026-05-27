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中職》超強！斬斷龍9連勝 富邦本土新王牌破紀錄了

2026/05/27 21:40

李東洺。（記者陳志曲攝）李東洺。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦先發投手李東洺今晚繳出6.1局無失分好投，張育成和申皓瑋雙轟助陣，率隊以5：1斬斷味全龍9連勝，在「天王山2連戰」以1勝1敗收尾，勝差回到4場。

李東洺前2局僅被龍隊敲1支安打，3局下遭遇亂流，保送後被郭天信敲長打，1出局面對二、三壘有人危機，但他不急不徐三振朱育賢再解決張政禹，化解最大危機，前6局他僅被敲4支安打，有效壓制連續5場開轟的「狂龍打線」。

7局下，李東洺續投拉長局數，1出局遭劉俊緯和李凱威連續安打後退場，富邦換上李建勳救火成功，李東洺以6.1局無失分收尾，猛飆8K刷新本季單場最多，防禦率降至1.83，勇奪全聯盟最多的本季第6勝，僅花8戰達陣刷新富邦球團最速紀錄，擦亮本土新王牌的招牌。

富邦重砲張育成在3局上夯出2分砲，率隊先馳得點。6局上攻勢再起，張育成和范國宸雙安出擊，加上王苡丞的滾地球間接造成游擊手劉俊緯失誤，免費奉送富邦1分，同時打退龍隊先發曾仁和，他投5.1局被敲6安，失掉3分，有2分自責分，吞下轉戰味全龍首敗。

味全在7局上換上林鋅杰，富邦打線攻勢不間斷，池恩齊敲安後，申皓瑋夯出2分彈，一棒將比分拉大至5：0，奠定勝基。味全龍從15日起狂掃9連勝，追平1999年的隊史紀錄，可惜今晚輸富邦，無緣創下新紀錄，不過上半季封王魔術數字維持「M17」，後天晚上回天母主場跟獅隊打3連戰系列賽。

李東洺（左）與戴培峰（右）投捕搭檔。（記者陳志曲攝）李東洺（左）與戴培峰（右）投捕搭檔。（記者陳志曲攝）

李東洺。（記者陳志曲攝）李東洺。（記者陳志曲攝）

李東洺。（記者陳志曲攝）李東洺。（記者陳志曲攝）

曾仁和。（記者陳志曲攝）曾仁和。（記者陳志曲攝）

曾仁和亂流退場。（記者陳志曲攝）曾仁和亂流退場。（記者陳志曲攝）

張育成敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）張育成敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）

張育成敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）張育成敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）

張育成敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）張育成敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）

申皓瑋敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）申皓瑋敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）

申皓瑋敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）申皓瑋敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）

李凱威代打敲安。（記者陳志曲攝）李凱威代打敲安。（記者陳志曲攝）

味全龍發動雙盜壘。（記者陳志曲攝）味全龍發動雙盜壘。（記者陳志曲攝）

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