中職》連3場遭完封寫多項慘紀錄！中信兄弟單季兩度6連敗

中信兄弟單季兩度6連敗。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕上週才剛被味全龍完封的中信兄弟，今晚作客澄清湖面對台鋼雄鷹，打擊仍無起色，遭台鋼洋投艾速特6局封鎖。兄弟終場0:6遭台鋼完封、苦吞6連敗，連3場遭完封平聯盟紀錄，連續28局未得分則大幅刷新本季連續局數未得分紀錄。聯盟史上最長連續局數未得分，是兄弟象2006年連續38局。

艾速特。（記者李惠洲攝）

中信兄弟前身兄弟象，曾於2006年連續3場遭完封，三商、俊國跟誠泰隊史也出現過，其中三商跟誠泰隊史出現過兩次。

請繼續往下閱讀...

面對兄弟洋投菲力士，台鋼雄鷹3局下靠著王柏融長打、紀慶然帶有打點安打，先馳得點。紀慶然打擊前，台鋼總教練洪一中曾上前向主審確認菲力士的止滑粉，比賽一度暫停，恢復後，紀慶然隨即敲安。

菲力士。（記者李惠洲攝）

中信兄弟陷入落後，4局上1出局後，黃韋盛敲安，隨即因艾速特牽制失誤搶攻三壘，陳俊秀遭三振，造成2出局。張志豪高飛球出局，中信兄弟仍舊未能得分。

兄弟開季不久網羅去年獅隊洋投飛力獅，改名「菲力士」。今天菲力士轉隊首戰，控球狀況不算理想，4局被曾昱磬、曾子祐敲安，再保送吳念庭，造成滿壘之後退場，合計3.1局就用89球。

兄弟換上謝榮豪面對滿壘危機，卻被魔鷹擊出帶有2分打點安打，台鋼拉開領先分差。王柏融強勁滾地球又造成一壘手王政順失誤，台鋼合計單局3分。

5局下，兄弟換上盧孟揚，首位打者劉時豪安打，曾昱磬獲保送，陳文杰滾地球，兄弟抓雙殺不成，僅拿下1出局，曾子祐的安打帶有打點，2出局後，魔鷹也敲安，台鋼持續進帳分數。而兄弟直到9局，都未能得分，9局上張士綸敲安，但兄弟全場僅敲4安打。

紀慶然。（記者李惠洲攝）

魔鷹。（記者李惠洲攝）

王柏融。（記者李惠洲攝）

曾子祐。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法