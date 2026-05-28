謝淑薇法網混雙首輪奪勝　攜德國搭檔晉級16強

〔中央社〕台灣網球名將謝淑薇在法國公開賽合拍德國好手華爾納征戰混雙賽場，兩人在首輪以直落二擊敗斯洛維尼亞克蕾帕、英國葛拉斯普爾的組合，順利闖過頭關晉級16強。

被譽為「百搭天后」的謝淑薇坐擁9座大滿貫雙打冠軍金盃，這次法國網球公開賽選擇「雙線出擊」，除了與中國女將王欣瑜搭檔女雙、期盼複製3年前的奪冠戲碼外，還攜手26歲的德國好手華爾納（Mark Wallner）挑戰混雙。

請繼續往下閱讀...

謝淑薇生涯首度與華爾納合作，就在法網聯手打出不錯氣勢，混雙首輪面對斯洛維尼亞克蕾帕（Andreja Klepac）、英國葛拉斯普爾（Lloyd Glasspool）組合，「台德聯軍」在首盤開打後，第4局即上演破發，接著穩紮穩打守住自身發球局，順利以6比3先馳得盤。

手握聽牌優勢的謝淑薇、華爾納，次盤與對手上演激戰，雖然率先完成破發，不過也立刻在發球局失守，導致雙方打完前10局形成5比5平手，所幸「台德聯軍」再次把握住破發機會，最後更如願擋住對手的反撲，以7比5拿到比賽勝利，同時挺進混雙16強。

另外，台灣女將梁恩碩則搭檔日本好手青山修子征戰女雙賽場，兩人在首輪展現宰制力，終場以6比2、6比3輕鬆獲勝，接下來將挑戰第5種子拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）、紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）的組合。（編輯：陳正健）1150528

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法