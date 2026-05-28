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法網》喬科維奇激戰3個半小時脫困：我不想再遇法國地主了！

2026/05/28 07:11

喬科維奇。（路透）喬科維奇。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）在2026年法國網球公開賽再度遭遇嚴峻考驗，歷經4盤激戰終以6：3、6：2、6：7（7：9）、6：3力退難纏的地主對手魯瓦耶（Valentin Royer），塞爾維亞老將職業生涯第21度晉級男單第3輪。

「很顯然，贏球時在球場上的感受是不一樣的。天氣非常炎熱，我認為Valentin今天的表現值得熱烈鼓掌。」面對離羅蘭加洛斯球場約5公里處出生的24歲後輩魯瓦耶，39歲的喬科維奇第3盤搶7錯失賽末點，所幸戰線被拖進第4盤適時滅火，耗費3小時28分鐘脫困，這也是他首輪4盤大逆轉203公分的佩里卡爾（Giovanni Mpetshi Perricard）後，連續第2場險勝受到球迷熱烈支持的東道主，賽後忍不住苦笑說：「我希望接下來的比賽中不要再遇到法國選手了。」

身為「三巨頭」現役最後一人，喬科維奇已在法網打下103勝，32強即將面對年僅19歲的巴西小子豐塞卡（Joao Fonseca），這位曾於此3度封王的傳奇老將，期許以戰養戰找回全盛時期狀態，再度挑戰大滿貫25冠的歷史紀錄。

喬科維奇（左）。（路透）喬科維奇（左）。（路透）

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