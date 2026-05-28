自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》連續44.2局無失分！ 費城人王牌創115年來隊史最狂紀錄

2026/05/28 07:53

費城人王牌左投C.桑契斯。（法新社）費城人王牌左投C.桑契斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人王牌左投C.桑契斯（Cristopher Sánchez）今天交出7局無失分的優質好投，把連續無失分局數推至44.2局，創下隊史115年來最狂紀錄。費城人最後以3比0完封教士，C.桑契斯拿到本季第6勝，費城收下3連勝。

C.桑契斯首局被教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）敲安後、並遭盜上二壘，C.桑契斯連續解決3人解危。第2局2出局後，C.桑契斯連續被敲2安，他及時讓對手敲滾地球出局再度解危。C.桑契斯在第4局、第7局都各被敲1支二壘安打，皆能化解失分危機，此戰有3個半局讓教士打線3上3下，完成投球工作

總計C.桑契斯主投7局用100球，被敲6安，送出9次三振，沒有投出任何一次保送，收下本季第6勝，最快投到97.3英里（約156.5公里），賽後防禦率降至1.47。

根據費城人官網指出，C.桑契斯連續44.2局無失分，超越費城傳奇投手亞歷山大（Grover Alexander）在1911年締造連續41局無失分的隊史紀錄。而C.桑契斯是自1920年的活球年代起，單季第7長的連續無失分局數。

費城人打線全場6安，透納（Trea Turner）有一發陽春砲、單場貢獻2分打點。史瓦伯（Kyle Schwarber）2安1打點。

教士打線全場有7安，但得點圈合計8支0成敗因。教士投手畢爾勒（Walker Buehler）主投5.1局失2分吞本季第3敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中