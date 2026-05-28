MLB》連續44.2局無失分！ 費城人王牌創115年來隊史最狂紀錄

費城人王牌左投C.桑契斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人王牌左投C.桑契斯（Cristopher Sánchez）今天交出7局無失分的優質好投，把連續無失分局數推至44.2局，創下隊史115年來最狂紀錄。費城人最後以3比0完封教士，C.桑契斯拿到本季第6勝，費城收下3連勝。

C.桑契斯首局被教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）敲安後、並遭盜上二壘，C.桑契斯連續解決3人解危。第2局2出局後，C.桑契斯連續被敲2安，他及時讓對手敲滾地球出局再度解危。C.桑契斯在第4局、第7局都各被敲1支二壘安打，皆能化解失分危機，此戰有3個半局讓教士打線3上3下，完成投球工作

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總計C.桑契斯主投7局用100球，被敲6安，送出9次三振，沒有投出任何一次保送，收下本季第6勝，最快投到97.3英里（約156.5公里），賽後防禦率降至1.47。

根據費城人官網指出，C.桑契斯連續44.2局無失分，超越費城傳奇投手亞歷山大（Grover Alexander）在1911年締造連續41局無失分的隊史紀錄。而C.桑契斯是自1920年的活球年代起，單季第7長的連續無失分局數。

費城人打線全場6安，透納（Trea Turner）有一發陽春砲、單場貢獻2分打點。史瓦伯（Kyle Schwarber）2安1打點。

教士打線全場有7安，但得點圈合計8支0成敗因。教士投手畢爾勒（Walker Buehler）主投5.1局失2分吞本季第3敗。

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