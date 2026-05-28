《極限體能王》障礙賽登奧運！ 2028洛杉磯取代現代五項馬術

日本TBS電視台運動競技節目《極限體能王》的障礙賽形式，將登上2028洛杉磯奧運現代五項中。（圖取X平台@WorldPentathlon）

〔即時新聞／綜合報導〕日本TBS電視台運動競技節目《極限體能王》的障礙賽形式，將登上2028洛杉磯奧運現代五項中。TBS與國際現代五項總會（UIPM）達成協議，雙方將合作推動障礙賽項目，取代現代五項原本的馬術障礙賽。

《路透》報導，《極限體能王》在國際間又以「忍者戰士」（Ninja Warrior）聞名，參賽者必須在計時障礙賽道上競速，挑戰擺盪、攀爬、平衡與握力等能力，若挑戰失敗，通常會掉入下方水池。節目形式多年來風靡全球，也讓障礙賽成為具娛樂性與觀賞性的體能競技。

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TBS與UIPM週二（26日）宣布，雙方已同意在障礙賽項目上合作，協議內容包括授權UIPM在相關賽事中，使用部分由TBS設計的障礙設施與節目元素。

現代五項於1912年納入奧運，傳統項目包括擊劍、游泳、馬術障礙賽、跑步與射擊；後來跑步與射擊合併為「雷射跑」。東京奧運後，UIPM推動現代五項改革，開始測試以障礙賽取代馬術項目。

國際奧會（IOC）2023年已投票通過，2028洛杉磯奧運現代五項將以障礙賽取代馬術障礙賽。UIPM表示，新項目透過多場測試賽發展而來，參考《極限體能王》及其他障礙運動。主席史塔爾（Rob Stull）表示，這項協議象徵「黃金時段娛樂與奧運運動文化的一次獨特結合」，現代五項也持續演進，以符合觀眾偏好的變化。

TBS指出，《極限體能王》自1997年在日本首播以來，已在超過160個國家與地區播出，並在超過25個國家推出在地版本。TBS高層瀨戶口克陽表示，這項協議對節目與現代五項來說，都是一項開創性里程碑。

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