自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》相隔18場炸裂！日本強打岡本和真第11轟出爐 助藍鳥2連勝

2026/05/28 08:34

岡本和真。（路透）岡本和真。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥日本好手岡本和真今天在第6局擊出超前陽春砲，本季第11轟出爐，幫助藍鳥以2比1擊敗馬林魚。藍鳥收下2連勝，目前以27勝29敗居美聯東區第三。

馬林魚首局靠羅培茲（Otto Lopez）的適時安打拿到1分，藍鳥盧克斯（Nathan Lukes）第5局擊出帶有1分打點的二壘安打追平。

6局下岡本和真面對馬林魚左投納爾迪（Andrew Nardi），他逮中一顆外角86.4英里的變速球，擊出右外野反方向超前陽春砲，幫助球隊取得領先這一轟的擊球初速為101.6英里（約163.5公里），飛行距離為393英尺（約119.7公尺），仰角為30度。

岡本和真全場1打數1安就是一發陽春砲，保送、觸身球各1次，吞1次三振，賽後打擊率為0.211，整體攻擊指數為0.718。這是岡本和真本季第11發全壘打，也是自美國時間5月5日之後，相隔18場再度擊出全壘打。

藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）5局失1分無關勝敗，藍鳥4名後援投手合計4局無失分守住勝利；納爾迪後援1.1局失1分，吞本季首敗。馬林魚全場有11支安打，但得點圈合計11打數僅2安，留下8個殘壘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中