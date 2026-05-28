MLB》相隔18場炸裂！日本強打岡本和真第11轟出爐 助藍鳥2連勝

岡本和真。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥日本好手岡本和真今天在第6局擊出超前陽春砲，本季第11轟出爐，幫助藍鳥以2比1擊敗馬林魚。藍鳥收下2連勝，目前以27勝29敗居美聯東區第三。

馬林魚首局靠羅培茲（Otto Lopez）的適時安打拿到1分，藍鳥盧克斯（Nathan Lukes）第5局擊出帶有1分打點的二壘安打追平。

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6局下岡本和真面對馬林魚左投納爾迪（Andrew Nardi），他逮中一顆外角86.4英里的變速球，擊出右外野反方向超前陽春砲，幫助球隊取得領先這一轟的擊球初速為101.6英里（約163.5公里），飛行距離為393英尺（約119.7公尺），仰角為30度。

岡本和真全場1打數1安就是一發陽春砲，保送、觸身球各1次，吞1次三振，賽後打擊率為0.211，整體攻擊指數為0.718。這是岡本和真本季第11發全壘打，也是自美國時間5月5日之後，相隔18場再度擊出全壘打。

藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）5局失1分無關勝敗，藍鳥4名後援投手合計4局無失分守住勝利；納爾迪後援1.1局失1分，吞本季首敗。馬林魚全場有11支安打，但得點圈合計11打數僅2安，留下8個殘壘。

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