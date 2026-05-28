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MLB》打擊率不到2成！ 前國聯MVP麥卡琴慘遭遊騎兵DFA

2026/05/28 09:15

麥卡琴。（資料照，法新社）麥卡琴。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前國聯MVP、現年39歲的外野手麥卡琴（Andrew McCutchen）本季轉戰遊騎兵，出賽37場的打擊率僅0.192，麥卡琴今天遭到遊騎兵指定讓渡（DFA）。

麥卡琴今年3月以小聯盟加盟遊騎兵，本季出賽37場，有1轟、5分打點，打擊三圍是0.192/0.277/0.260，整體攻擊指數（OPS）為0.537。

遊騎兵今天也以1年合約簽下31歲內野手克魯茲（Nicky Cruz），主因是當家游擊手席格（Corey Seager）、二壘手史密斯（Josh Smith）都因傷缺陣，盼能藉此填補內野戰力。

遊騎兵棒球事務總裁楊恩（Chris Young）表示，「我們當然很尊敬Andrew，不只是他在這項運動中的成就，更重要的是他作為一個人的品格。這段時間有他在隊上真的很棒，但考量到內野左側，尤其是中線內野的傷病情況，我們目前人手不足，因此Nicky能提供另一個選擇，也帶來更多守備靈活性。」

麥卡琴曾是2013年的國聯MVP，生涯五度入選明星賽，待過海盜、巨人、洋基、費城人、釀酒人、海盜、遊騎兵等球隊。麥卡琴生涯在大聯盟18個賽季，共出賽2299場，累積333轟、1157分打點，平均打擊率0.271。

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