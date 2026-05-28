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MLB》前明星右投失2分優質先發 響尾蛇橫掃巨人、奪近期5連勝

2026/05/28 08:51

索羅卡今天先發6局僅失2分繳出優質先發，也幫助球隊拿下勝利。（路透）索羅卡今天先發6局僅失2分繳出優質先發，也幫助球隊拿下勝利。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客巨人主場的響尾蛇，靠著前明星右投索羅卡（Michael Soroka）的優質好投，助隊以3：2獲勝，除了3連戰系列賽橫掃對手之外，也拿下近期的5連勝。

索羅卡首局上演3上3下有個好的開始，雖然2局上半兩出局後先是被敲安打、丟保送，還投出暴投讓跑者上到二、三壘，所幸最終順利抓到第3出局化解危機。

然而來到3局下半，索羅卡開局先被吉爾伯特（Drew Gilbert）敲安，接著阿德梅斯（Willy Adames）與阿拉耶茲（Luis Arraez）也加入戰局，送回2分先馳得點。

失掉分數後，索羅卡找回狀態，4到6局投出9上9下也完成今天的投球工作，總計他本場用83球投完6局，被擊出4支安打失掉2分，送出3次三振且沒有保送，繳出5月5場出賽中第4場的優質先發，直球均速與極速分別來到93.5英里（約150.5公里）與95.2英里（約153.2公里），防禦率降至3.25。

打線部分，前5局遭到巨人先發麥克唐納（Trevor McDonald）壓制未能得分，但6局上半突破封鎖，卡斯提洛（Adrian Del Castillo）把握一、三壘機會敲出安打打破鴨蛋，緊接著麥克唐納接連出現暴投與保送後，瓦格斯（Ildemaro Vargas）補上高飛犧牲打將比數扳平。

不過響尾蛇的攻勢還並未如此，團隊2安站上一、二壘後，讓巨人換上蓋吉（Matt Gage）上場拆彈，未料一上來面對卡洛爾（Corbin Carroll）發生守備失誤，讓佩多摩（Geraldo Perdomo）打成高飛犧牲打成功拿下超前分。

響尾蛇7局起分別推派湯普森（Ryan Thompson）、賈西亞（Brandyn Garcia）與金克爾（Kevin Ginkel）成功中繼，最後終結者席沃德（Paul Sewald）收下第14次救援成功，也讓索羅卡拿到本季第7勝。

巨人部分，麥克唐納先發6.1局僅失3分（2分自責分），送出6K2BB也投出優質先發，但最後仍悲情吞第2敗；打擊端阿拉耶茲4打數繳出3安「猛打賞」，打擊率高達.325排在國聯第3高，而阿德梅斯也有雙安進帳。

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