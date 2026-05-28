自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「勝投怪盜」再臨！釀酒人火球男再奪後援勝、暫居大聯盟勝投王

2026/05/28 09:23

艾許比今天中繼2局無失分，收下本季第9勝。（資料照，美聯社）艾許比今天中繼2局無失分，收下本季第9勝。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰紅雀的釀酒人，最終以2：1完成橫掃收下3連勝，其中自家火球艾許比（Aaron Ashby）以後援身分奪下本季第9勝，成為大聯盟版的「勝投怪盜」。

7局上半，紅雀以1：0暫時領先，此時釀酒人派出艾許比登板中繼，雖然被帕赫斯（Pedro Pagés）擊出二壘安打，但也送出2次三振化解危機。8局上艾許比續投，開局先保送赫雷拉（Iván Herrera）後馬上抓到1出局，隨後對到沃克（Jordan Walker）讓他打出「5-4-3」雙殺，兩局的投球以無失分收尾。

然而悶了前7局的酒鬼大軍，在8下靠著米契爾（Garrett Mitchell）與倫吉佛（Luis Rengifo）安打攻占一、三壘，雖然紅雀趕緊換上羅梅洛（JoJo Romero）拆彈並迅速拿下2出局，不過當家球星耶利奇（Christian Yelich）一棒建功扳平比數，接著下一棒的喬里奧（Jackson Chourio）打出滾地球，讓游擊手溫恩（Masyn Winn）發生致命守備失誤，釀酒人正式把比分超前。

9局上半1分領先的釀酒人，推派守護神梅吉爾（Trevor Megill）登板救援，單局雖被敲1安但也飆1K，收穫本季第6次救援成功，而艾許比更是收下第9勝，以牛棚投手之姿暫居大聯盟勝投王，而他本季一共25場出賽，有1次的中繼成功，防禦率來到2.06。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中