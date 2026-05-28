MLB》「勝投怪盜」再臨！釀酒人火球男再奪後援勝、暫居大聯盟勝投王

艾許比今天中繼2局無失分，收下本季第9勝。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰紅雀的釀酒人，最終以2：1完成橫掃收下3連勝，其中自家火球艾許比（Aaron Ashby）以後援身分奪下本季第9勝，成為大聯盟版的「勝投怪盜」。

7局上半，紅雀以1：0暫時領先，此時釀酒人派出艾許比登板中繼，雖然被帕赫斯（Pedro Pagés）擊出二壘安打，但也送出2次三振化解危機。8局上艾許比續投，開局先保送赫雷拉（Iván Herrera）後馬上抓到1出局，隨後對到沃克（Jordan Walker）讓他打出「5-4-3」雙殺，兩局的投球以無失分收尾。

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然而悶了前7局的酒鬼大軍，在8下靠著米契爾（Garrett Mitchell）與倫吉佛（Luis Rengifo）安打攻占一、三壘，雖然紅雀趕緊換上羅梅洛（JoJo Romero）拆彈並迅速拿下2出局，不過當家球星耶利奇（Christian Yelich）一棒建功扳平比數，接著下一棒的喬里奧（Jackson Chourio）打出滾地球，讓游擊手溫恩（Masyn Winn）發生致命守備失誤，釀酒人正式把比分超前。

9局上半1分領先的釀酒人，推派守護神梅吉爾（Trevor Megill）登板救援，單局雖被敲1安但也飆1K，收穫本季第6次救援成功，而艾許比更是收下第9勝，以牛棚投手之姿暫居大聯盟勝投王，而他本季一共25場出賽，有1次的中繼成功，防禦率來到2.06。

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