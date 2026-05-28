MLB》球員工會提勞資方案 大聯盟官方反擊：會讓道奇出多7000萬美元...

道奇隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟球員工會（簡稱MLBPA）今天在與大聯盟官方的勞資談判中，提出了首份正式方案，內容大幅調整聯盟的財務制度，但並未提及薪資上限制度。

根據《ESPN》報導，大聯盟球員工會這份提案包括改革收益共享制度、對團隊薪資未達1.5億美元的球隊課徵「競爭完整性稅」、將2027年的球員最低薪資從78萬美元提高至150萬美元，將豪華稅基本門檻從2.44億美元提高至3億美元、取消合格報價制度、讓年滿30歲並擁有5年以上資歷的選手可獲得自由球員資格、擴大選秀樂透制度等等。球員工會在方案中並沒有納入硬性薪資上限與下限制度。

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目前的勞資協議（CBA）將於12月1日到期，前一份協議是在2022年3月，當時歷經99天的封館才達成協議。如果雙方無法在期限前達成新協議，大聯盟很可能再次封館，將成為大聯盟史上第10次勞資停工，並可能危及2027年賽季。

大聯盟官網將於美國時間週四提出方案，內容將包含薪資上限與下限制度，這將是聯盟30多年來首次正式提出此制度。

大聯盟官方發言人卡普林（Glen Caplin）在聲明中表示，「我們感謝工會提出一系列方案，也期待繼續協商，並努力解決球迷認為必須處理的競爭平衡問題。我們理解這些提案是為了讓球員受益，但很遺憾，它們不但沒有解決競爭平衡問題，反而讓問題更加惡化。」

卡普林指出，「MLBPA的方案將減少分配給低收入球隊的資金、削弱豪華稅制度，並導致薪資總額的差距比現今還要更加懸殊。舉例來說，在工會的提案下，道奇隊將能減少支付豪華稅，多出7000萬美元（約新台幣22.1億）的薪資空間可以運用。」

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