日職》阿部慎之助涉家暴案風向大反轉 逾10萬球迷連署盼回任監督

阿部慎之助。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕前讀賣巨人監督阿部慎之助因為涉及家暴風波，火速請辭，但這起事件引起不少球迷們支持阿部，甚至在網路上發起連署希望阿部能重回監督職，短短不到3天就破10萬份連署。

根據巨人軍球團確認的事實經過，本月25日下午6點左右，阿部慎之助在試圖制止18歲長女與次女姊妹吵架時，因長女回嘴而動怒，抓住她的衣領並將其摔倒在地，涉及施暴行為。長女在事後向ChatGPT諮詢，並在被建議向兒童相談所，讓她決定通報。之後接獲兒童相談所聯絡警方，讓警察以現行犯將阿部逮捕。阿部在26日凌晨獲釋，並於同日提出辭職。

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日媒《體育日本》報導，日本最大的線上連署平台「Change.org Japan（Change.org）」上，設立了要求阿部慎之助回歸監督職位的連署頁面。原本目標設定為巨人主場東京巨蛋的容納人數4萬3500人，但大約24小時內就已達標。

社群媒體X「希望阿部慎之助復歸之會」發文表示，「感謝大家一直以來的支持與贊同。由於已達成最終目標的43500人連署，接下來我們管理團隊將進入準備向球團提交與交涉的階段。管理者僅由3人組成，為了專注於後續活動，未來將減少在社群媒體上的發文。」、「本活動的目的，是對阿部慎之助先生的純粹支持，並非希望進行過度煽動或挑起對立。」

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